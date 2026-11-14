IIHF se staví proti snaze o návrat ruských hokejistů. IIHF podala oficiální námitku proti podjatosti arbitrů CAS a navíc začala Rusko vyšetřovat kvůli začleňování mládežnických týmů z okupované Ukrajiny.
Snaha o návrat ruských hokejových reprezentací na mezinárodní scénu naráží na další zásadní překážky. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) se s říjnovým verdiktem Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) nehodlá smířit a podnikla hned dva paralelní kroky, které mohou sbornou opět odříznout od světových turnajů. Podle informací renomovaného kanadského novináře Gorda Millera ze stanice TSN zahájila federace vyšetřování Ruska kvůli začleňování ukrajinských týmů a zároveň podala oficiální námitku proti podjatosti arbitrů CAS. Informuje Sport.cz.
Vyšetřování kvůli okupovaným územím
Ačkoliv IIHF po rozhodnutí arbitráže musela zařadit ruský výběr do upraveného programu blížícího se mistrovství světa hráčů do 20 let na úkor Norska, situace kolem účasti sborné je nadále velmi nejistá. Kanadská vláda totiž ruským juniorům, včetně těch, kteří v zemi působí na klubové úrovni, neudělila vstupní víza. Ruská hokejová federace (FHR) na to reagovala dopisem, v němž po IIHF požaduje buď zajištění vstupu do Kanady, nebo rovnou přesunutí celého šampionátu do jiné země.
Do tohoto sporu nyní vstupuje zcela nový faktor. Podle Gorda Millera začala IIHF oficiálně prověřovat důkazy předložené Ukrajinskou hokejovou federací. Ty ukazují, že Rusko začleňuje mládežnické týmy z okupovaných částí Ukrajiny do vlastního hokejového systému.
Pokud se tato obvinění prokážou, půjde o přímé porušení mezinárodních sportovních regulí a IIHF by mohla Rusko znovu vyloučit. Pro Moskvu by to znamenalo velkou komplikaci.
- Nový právní spor: Případné odvolání Ruska k CAS by muselo být posuzováno jako zcela nový případ, jelikož by se zákaz neopíral o dřívější bezpečnostní obavy, ale o porušení územní integrity jiné členské federace.
- Čas pro IIHF: Právní bitva by se táhla, což by federaci umožnilo dohrát aktuální sezonu bez ruské účasti a mezitím upravit své stanovy tak, aby mohla Rusko držet mimo hru až do konce války na Ukrajině.
Podobný scénář už v srpnu řešil také motorsport, kdy si Ukrajinská automobilová federace stěžovala u Mezinárodní automobilové federace (FIA) na působení ruského autoklubu na Krymu, v Sevastopolu a v Doněcké či Záporožské oblasti.
Střet zájmů u rozhodců CAS
Druhou linií, kterou se IIHF snaží verdikt z konce října zvrátit, je oficiální námitka podaná přímo k CAS. Federace v ní zpochybňuje nezávislost dvou ze tří členů rozhodčího senátu, kteří hlasovali pro návrat Ruska.
Švýcarský web Inside Paradeplatz totiž odhalil, že italský předseda senátu Giulio Palermo i egyptský arbitr Ismail Sálim v minulosti navštívili Moskvu, kde vystupovali na konferenci Ruský mezinárodní arbitrážní kongres. Zatímco Sálim v ruské metropoli pobýval loni, Palermo ji navštívil letos v září – pouhé dva týdny předtím, než byl jmenován předsedou zmíněného senátu.
Podle zdrojů Gorda Millera argumentuje IIHF tím, že oba arbitři předem nezveřejnili své obchodní vazby na Rusko. Vedení CAS sice tvrdošíjně odmítá jakékoli podezření ze zaujatosti a tvrdí, že cesty do Moskvy neměly na rozhodování vliv, přiznalo však, že o Palermově zářijové cestě nemělo žádné informace.
Důvěra v nestrannost arbitráže tím utrpěla značnou trhlinu. Pokud by IIHF se svou stížností uvnitř CAS neuspěla, otevírá se jí cesta k odvolání u Švýcarského nejvyššího soudu. V případě, že by soud uznal procesní chybu na straně arbitráže, musel by se celý spor o návrat ruského hokeje projednávat od začátku.