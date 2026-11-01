Samolepka, kterou si nalepíš na nehet a když ji namočíš do pití, změní barvu, pokud by v něm byla droga. Přesně na takovou ochranu láká reklama, která se šíří nejen českým Instagramem.
Jenže to má háček. Upozornila na něj Veronika Šimková z projektu Beat Sexism. Ta popsala, že reklamy jsou vytvořené v AI, nesedí v nich ani počet prstů.
Šimková se drink spikingu dlouhodobě věnuje, šíří osvětu a založila také iniciativu Blurred, která nabízí pomoc obětem. Ve svých videích vysvětlila, že firma se chlubí i falešnými recenzemi, což dokazuje mimo jiné manikúra, kterou mají všechny „hodnotitelky“ na chlup stejnou. Jde o vygenerované AI profily.
E-shop byl registrovaný 14. října 2026, ve stejné datum byly vygenerovány i fotky. Recenze jsou přitom o několik týdnů starší, nesedí tak na datum spuštění.
Produkt nicméně existuje, Šimková ho ale z pozice podnikatelky, která zakládá firmu ve stejném odvětví, zkritizovala. Podle ní jde o levnou variantu testu, který funguje na principu změny barvy papírku. Barva by se měla proměnit, pokud nápoj obsahuje drogu GHB. Šimková tvrdí, že takové testy nejsou spolehlivé.
Podle jejích zjištění totiž vycházejí falešně negativní nebo naopak falešně pozitivní výsledky. Upozornila také na nedostatečné testování, ve kterém chyběly alkoholické nápoje. Poukázala také na nevhodně zvolenou barvu celého testování, hnědá totiž podle ní může být v prostorách nočních klubů špatně rozeznatelná.