Je to neuvěřitelné, ale po 13 letech a mnoha odkladech už jsme skoro v cíli. Brány GTA VI se oficiálně otevřou tento čtvrtek 19. listopadu a my se tak zeptali několika prominentních herních figur na české scéně, jak vlastně tuto událost vnímají.
Do vydání GTA VI zbývají už jen poslední hodiny. My ti hned ve čtvrtek ráno přineseme dojmy z prvních hodin hraní, jak se ale na tuhle velkolepou událost chystají známé české osobnosti? Právě to jsme se rozhodli zjistit a o své plány se s námi podělili Jirka Král, Lukefry, Naomi Adachi a řada dalších. Někdo si kvůli hře bere PS5 do zahraničí, jiní zase hraní GTA VI nemají vůbec v plánu. Všem jsme položili následující otázky:
- 1) Budeš hrát GTA VI hned v den releasu? Jak se na to těšíš a připravuješ?
- 2) Vnímáš vydání GTA VI jako největší gamingovou událost všech dob? Jak se to projevuje?
V článku ti přinášíme jejich odpovědi, než se ale pustíš do čtení, dej nám vědět v anketě, zda a kdy se do GTA VI pustíš i ty.
Zdeněk Princ, herní publicista:
1) Hraju hry přes 30 let. Hrál jsem všechny díly GTA. Takže ano, budu hrát, co nejdřív to půjde! V posledních dnech na mě padla nějaká nostalgie, vzpomínám na Vice City, těším se moc a beru si volno v práci.
2) Neumím říct, jestli je největší v historii, ale je to obří společenská i kulturní událost, která vyvolává neuvěřitelné fomo a rozhodně k tomu označení nemá daleko. Nejzajímavější na tom pro mě je, že GTA VI spojí v podstatě tři generace - mileniály, gen Z a nejstarší zástupce gen Alfa. Jsem neuvěřitelně zvědavý, jak odlišně budou tyhle tři skupiny GTA VI vnímat.
Jirka Král, influencer:
1) Ano, budu, bral jsem si kvůli tomu i PlayStation do Ameriky, kde jsem na formulích. Hned jak skončí, přesouvám se na Miami a tam to celý na hotelu odehraju. Na druhou otázku asi nemusím odpovídat, protože tohle mluví za vše.
Šárka Tmějová, herní publicistka:
1) Určitě budu! Výhodou mojí práce je, že si kvůli hraní nemusím brát dovolenou, maximálně si trochu přeskupím pracovní priority. Teď se jenom pomalu psychicky připravuju na výměnu jedné obsese za jinou, můj čas si totiž momentálně hodně uzurpuje World of Warcraft: Forever a s blížícím se vydáním GTA VI tak nevyhnutelně nastane i loučení s mou undead warločicí. Tedy minimálně na pár týdnů.
2) Alespoň ze všech herních událostí, které jsem zažila, rozhodně ano. GTA VI už dávno překročilo hranice běžného herního releasu a stalo se popkulturní událostí, o které ví i lidé, kteří jsou jinak videohrami prakticky nepolíbení - dostalo se třeba i na stránky módních časopisů, což o sobě moc jiných her říct nemůže.
Samozřejmě je za tím i bezvadně zvládnutý marketing Rockstaru, který dokázal z každé drobné informace, traileru, tracklistu nebo náznaku udělat virál. Zároveň je fascinující sledovat, jak obrovská očekávání se kolem hry podařilo vybudovat a teď po letech napětí už zbývá jen zjistit, jestli je vůbec možné tak brutální hype naplnit.
Andullie, streamerka:
1) Já GTA VI hrát nebudu, nemám konzoli a jde to dost mimo mě, poslední GTA, co jsem hrála aktivně, bylo San Andreas. Navíc mě má v pevném chokeholdu World of Warcraft: Forever.
2) Vnímám to nicméně jako gaming událost desetiletí, to zas jo! Jen mě to nechává absolutně chladnou. Těším se ale, jaký živý svět Rockstar doručí a jak to posune herní průmysl, případně inspiruje další studia.
Mikoláš Tuček, herní publicista a moderátor:
1) Ačkoliv jsem o přípravách na „GTA maraton“ udělal samostatné video, nakonec v den releasu hrát nebudu. Měl bych v té době akorát přelétat z jedné herní konference (G-Star, Jižní Korea) na druhou (WePlay, Čína), takže bohužel práce a u konzole až prosinec. A i když by to bylo stylové, PlayStation s sebou nepovezu.
2) Už měsíce tvrdím, že to bude největší herní událostí roku, pětiletky, dekády, vesmíru a vůbec všeho! A s klidem bych to rozšířil na „kulturní událost“. Nenapadá mě žádný film, seriál nebo album, co by se tomu byť jen vzdáleně přiblížily. Projevuje se to třeba onsite reklamami v Miami nebo na sociálních sítích, kde GTA VI citují úplně všichni – od fotbalových klubů po politické strany.
Jarda Konáš, spisovatel a publicista:
1) Spíš ne, jsem teď naplno ponořený do remaku Zeldy a stále nemám dohranou Crimson Desert. Zařekl jsem se, že obě hry dojedu před vydáním GTA VI, ale práce je tolik, že to holt nešlo. Ale nemůžu vyloučit, že pnutí pustit se do toho hned v den vydání bude silnější než moje vůle! Těším se šíleně, tuhle sérii hraju už od prvního dílu a když k tomu přidám oba díly Red Dead Redemption, tak podle mě opravdu nikdo neumí dělat open world hry jako Rockstar, tým z CD Projektu snad promine. Čekám samozřejmě nabušený hudební obsah, GTA Vice City pro mě v tomto ohledu zůstává doteď tím nejlepším, co jsme kdy ve hrách slyšeli.
2) Asi spíš ne. Chápu hype okolo, navíc marketing jim šlape geniálně a asi nikdo nepochybuje, že to bude famózní hra, ke které se budeme i po letech rádi vracet tak jako se vracíme k předchozím dílům. Ale historie gamingu má už teď důležitější momenty než vydání GTA VI, například boom arkádových automatů se Space Invaders, nástup domácích konzolí, revoluce v multiplayeru s příchodem online hraní, launch Game Boye, launch Steamu, to všechno byly události, které měly na gaming rozhodně větší dopad než vydání GTA VI.
Lukefry, youtuber:
1) GTA VI nebudu hrát v den vydání. Vlastně to popravdě jako jeden z mála lidí ani nějak neprožívám. Jestli se k tomu dostanu, tak až někdy budu mít čas na hraní, což teď bohužel nemám.
Naomi Adachi, influencerka, moderátorka, gamerka:
1) Nejradši bych GTAčko hrála hned, to je jasný! Ale časově to asi nepůjde, ale doufám, že přes Vánoce s bráchou pořádně zahrajem. Dřív totiž naše Vánoce vypadaly tak, že jsme si nakoupili hry a pak je celý prázdniny hráli. Je učitel, takže prázdniny mít bude a já asi vím, co mu k Vánocům pořídim! Haha!
2) Ty jo, vnímám to tak, že to je událost, která jde i přes gamingový svět. Ví o tom snad všichni! A v Japonsku jsme viděli i reklamy na zastávkách, na zdech, všude možně! A to možná nezní tak divně, ale v Japonsku bývá většinou reklama na japonský hry a japonský společnosti. Nintendo, Mario, Pokemoni… Takže to mě vlastně překvapilo!
Lukáš Grygar, herní publicista:
1) Nebudu. Jediná konzole, kterou doma mám, je PS2, kde by se to obávám trhalo.
2) Skrze kolektivně zatajený dech herního světa určitě ano. Jedním z projevů je ostatně i tahle anketa!
FlyGunCz, youtuber:
1) Nejspíš jo, záleží na přítelkyni, jestli mi vrátí PlayStation. Má moc práce s dohráním jejího osmého letošního průchodu Baldur's Gate 3. Zlato, jestli to čteš, přivez mi, prosím, Playák na smluvené místo.
2) Ano, je to stoprocentně největší gamingová událost všech dob. Z hráčského hlediska jsem nadšený, několik následujících týdnů se celý svět kolektivně spojí a budeme řešit naši společnou vášeň. Ze streamerského hlediska si přeju, aby ten hype už skončil.
Matej Slažanský alias Selassie, youtuber:
1) Ano, spojili jsme se opět s Gogem. A tak jako při vydání GTA V, kdy jsme točili video, dáme tentokrát live stream. Těšíme se extrémně!
2) Je to jednoznačně největší gamingová událost za posledních 13 let. Hype okolo téhle hry je neskutečný, o memech ani nemluvím. Já věřím, že ta hra bude stejně legendární jako všechna GTAčka.
Daniel Stach, novinář a moderátor:
1) U GTA jsem skončil u dvojky. Z herního světa dnes sleduji StarCraft II a CS:GO a kvůli práci už bohužel pařit nestíhám.
2) Vydání GTA VI bude určitě zajímavá událost, ale zahrát si ho tentokrát nestihnu.
Martin Veverka, streamer:
1) Hrát nebudu, protože sem nikdy nevlastnil PlayStation. Na streamy se ale určitě podívám.
2) Je super, že gaming je už nepopiratelný mainstream, ta komunita je hrozně silná napříč generacemi. GTA ukazuje celospolečenský hype, který dřív patřil jen k filmům, seriálům a možná Harry Potter knížkám.