Čekání, které definovalo celou jednu herní generaci, je definitivně u konce. Grand Theft Auto VI dorazilo na konzole a my jsme se na nejočekávanější titul dekády podívali zblízka.
V novém videu rozebíráme, jak se kultovní série za poslední roky proměnila, v čem návrat do slunného Vice City naprosto exceluje a kde naopak naráží na své limity.
Co se dozvíš?
Od vydání předchozího dílu uplynulo více než 13 let a herní průmysl i samotná společnost prošly obrovským vývojem. V našem povídání jsme se zaměřili především na to, jak vývojáři ze studia Rockstar Games dokázali posunout vyprávění a atmosféru série do současnosti. Do popředí se dostává civilnější a osobnější dynamika ústřední dvojice Lucie a Jasona, která v kombinaci s kousavou satirou na moderní kulturu sociálních sítí dává celému světu úplně nový náboj.
Míra detailů, živost fiktivního státu Leonida a neuvěřitelná propracovanost okolního prostředí patří k tomu nejlepšímu, co novinka nabízí. Hra dokáže strhnout svou pohlcující hratelností i technickým zpracováním, které posouvá hranice otevřených světů zase o kus dál. Nezůstáváme ale jen u chvály – otevřeně probíráme i momenty, kdy hra drhne a proč.
Dokázal šestý díl naplnit obří očekávání, která se kolem něj za poslední roky nabalila, a skutečně obhájil pozici největší herní události posledních let? Pusť si celé video výše a zjisti, jaký dojem na nás návrat krále městských akcí zanechal a na co se připravit, než se do ulic Vice City vydáš na vlastní pěst.