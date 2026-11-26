Robotický vysavač o 6 500 korun levněji, masážní pistole za polovinu nebo herní židle se slevou 49 procent. Prošli jsme nabídku a vybrali deset kousků, které dávají smysl.
Červené cenovky všude, kam se podíváš. Na Alze právě běží Black Friday a s ním slevy na elektroniku, domácnost i dárky. Je to dobrá chvíle, jak pořídit dražší věc, na kterou už dlouho koukáš, nebo vyměnit něco, co ti doma dosluhuje. Prošli jsme e-shop a vybrali produkty, u kterých sleva opravdu stojí za řeč.
Než začneš plnit košík
Sleva je fajn, jen když kupuješ něco, co opravdu využiješ. Zkus si před kliknutím na tlačítko „Koupit“ odpovědět na pár otázek. Koupil*a bys to i bez slevy? Vejde se nákup do rozpočtu i s Vánocemi? A nekupuješ jen proto, že akce za pár dní skončí?
A kdyby sis to přece jen rozmyslel*a, zboží z e-shopu můžeš do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.
1. Robotický vysavač Roborock Qrevo S Pro
7 999 Kč (původně 14 499 Kč), sleva 44 %
Úklid, na který nemusíš myslet. Roborock vysává i mopuje, byt si zmapuje díky LiDAR navigaci a v aplikaci mu nastavíš, kdy a které místnosti má uklidit. Po práci se sám vrátí do stanice, kde vysype nádobu a vyčistí si mopovací návleky.
Na jedno nabití vydrží přes čtyři hodiny, přejede i práh vysoký dva centimetry a poradí si se zvířecími chlupy.
2. Samsung Galaxy A56 se sluchátky a lokátorem
10 990 Kč (původně 13 990 Kč), sleva 21 procent
Pokud ti mobil po pár letech sotva vydrží do oběda, tohle je chvíle na upgrade. Galaxy A56 má 6,7palcový AMOLED displej se 120 Hz, hlavní foťák s 50 Mpx a baterii 5 000 mAh s 45W rychlonabíjením. Má taky certifikaci odolnosti IP67.
V balíčku navíc dostaneš sluchátka Galaxy Buds3 FE a lokátor SmartTag2, takže klíče už nebudeš hledat pod gaučem.
3. Herní židle Rapture Galley
4 499 Kč (původně 8 990 Kč), sleva 49 procent
Trávíš u počítače celé dny, ať už v práci, nebo při hraní? Rapture Galley má polštář pod krk, nastavitelnou bederní opěrku a područky, které posuneš nahoru, dopředu, do stran i natočíš. Opěradlo sklopíš až na 120 stupňů a zaaretuješ v jakékoli poloze, takže si mezi zápasy můžeš i lehnout. Unese až 120 kg.
4. Masážní pistole GymBeam VI
1 099 Kč (původně 2 199 Kč), sleva 50 procent
Největší sleva v našem výběru. Masážní pistole od GymBeamu má 30 úrovní intenzity, šest vyměnitelných nástavců v kufříku a váží 900 gramů. Na jedno nabití vydrží čtyři až šest hodin, takže ji klidně vezmeš i na cesty. Využiješ ji po tréninku i po celém dni u kompu.
5. Kulmofén AENO HS1
3 499 Kč (původně 4 999 Kč), sleva 30 procent
Suší, tvaruje i dodává objem v jednom kroku. V balení najdeš sedm stylingových nástavců a cestovní pouzdro, vybírat můžeš ze čtyř teplot a tří rychlostí. Podle výrobce ionizace omezuje krepatění a senzor hlídá, aby se vlasy nepřehřály. Na konci účes zafixuješ studeným vzduchem.
6. Výrobník sody Sodastream Art
1 994 Kč (původně 2 890 Kč), sleva 31 procent
Konec tahání balíků minerálek z obchodu. Sodastream Art udělá perlivou vodu z kohoutku a perlivost si nastavíš podle toho, kolikrát stiskneš páku. V balení je bombička CO2 na 80 litrů a litrová láhev, takže můžeš začít hned po vybalení.
7. Toustovač Tefal 3v1 UltraCompact
1 199 Kč (původně 1 599 Kč), sleva 25 procent
Vafle k snídani, panini k obědu a sendvič k večeři. Toustovač od Tefalu zvládne všechno, desky vyndáš a dáš do myčky. Díky kompaktním rozměrům se vejde i do malé kuchyně v podnájmu a výrobce slibuje, že ho půjde opravovat ještě 15 let.
8. LEGO Botanicals Orchidej
823 Kč (původně 1 069 Kč), sleva 23 procent
Kytka, kterou neutopíš ani nezapomeneš zalít. Orchidej z řady LEGO Botanicals má 608 dílků a je určená dospělým. Skládání je fajn způsob, jak na chvíli odložit telefon, a hotová kytka pak ozdobí poličku. Hodí se i jako vánoční dárek.
9. EA Sports FC 27 pro PS5
1 299 Kč (původně 1 999 Kč), sleva 35 procent
Pokud si každý rok kupuješ nový díl, teď ušetříš 400 Kč. Ve hře najdeš přes 21 000 hráčů z více než 800 klubů a národních týmů a přes 35 lig, takže si zahraješ za svůj oblíbený tým.
10. Kapsičky pro kočky Felix Fantastic
899 Kč (původně 1 299 Kč), sleva 30 procent
Black Friday není jen pro lidi. Velké balení obsahuje 120 kapsiček pro dospělé kočky ve čtyřech příchutích: hovězí, kuře, tuňák a losos. Jedna kapsička tě se slevou vyjde zhruba na 7,50 koruny. Tohle je přesně ten typ nákupu, který se ve slevě vyplatí, protože ho stejně spotřebuješ.