Vystřižené scény nemusí nutně znamenat, že jsou jen a pouze špatné. Mnohdy se prostě nehodí do výsledné podoby filmu, ať už narativně, nebo z ryze funkčního hlediska. Podívej se na několik z nich, které mohly finální verzi pořádně zamávat.
8. Harry Potter a Kámen mudrců
Z adaptace prvního dílu slavné kouzelnické série muselo být vystřiženo mnoho materiálu – i tak má výsledná podoba bezmála 2,5hodinovou stopáž. Z filmu tak musela pryč např. jízda Harryho a Hagrida londýnskou Central Line. Zřejmě bylo jednodušší se do centra města dostat metrem než na motorce skrze dopravní zácpy.
O historii a příběhy vystřižených scén není v Harrym Potterovi nouze. Fanouškům knih v adaptaci chyběl nezbedný duch Protiva. Do jeho role režisér Chris Columbus obsadil Rika Mayalla a scény s ním dokonce natočil. Do finální verze se ale žádná scéna s ním nedostala. Tohle všechno ale už brzy může napravit očekávaný seriál.
7. Scary Movie 3
Ve třetím díle slavné série parodující momentálně trendující hororové filmy se hlavní hrdinka Cindy snaží zachránit život sebe a svého syna poté, co i přes varování kouknou na kazetu, po jejímž zhlédnutí záhadně umírají lidé. Parodie na film Kruh dostává díky vystřižené scéně ustřelený závěr, kdy se Cindy se Samarou utká ve zpomalených záběrech i bojovém stylu připomínajícím Bruce Leeho.
6. Vykoupení z věznice Shawshank
Jeden z nejlépe hodnocených filmů všech dob obsahuje také jedno z nejsilnějších a zároveň subtilních zakončení v historii kinematografie. K němu vede velmi přímočará cesta, kdy se po krátkém sestřihu těžkostí života po 40 letech ve vězení postava Reda (Morgan Freeman) znovu setkává se svým dlouholetým přítelem z vězení Dufrensem (Tim Robbins) na pláži v Zihuataneju. Režisér Frank Darabont ale původně nechal postavu Reda trpět podstatně déle: ve zneklidňující scéně vyvolá Redovi trauma malý chlapec, který na něho zamíří plastovou hračkou pistole. Red se následně v panické atace složí na veřejných záchodcích, uklidní ho až jejich stěny, připomínající izolující komfort vězeňské stísněné cely.