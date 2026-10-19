ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?

Tohle je top 10 nejoblíbenějších českých herců podle diváků a divaček.
Nedávno jsme psali o nejoblíbenějších českých herečkách, nyní ti odtajníme žebříček těch vůbec nejoblíbenějších českých herců podle serveru ČSFD.
Tipneš si, kdo se umístil v první desítce, popřípadě na jakém místě?
10. Miloš Kopecký
Herec, který patřil mezi elitu české kinematografie. Nejlépe ho můžeme znát jako doktora Štrosmajera z Nemocnice na kraji města, dále pak z Noci na Karlštejně, z komedií Zítra to roztočíme drahoušku či Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Jeho manželkou byla také známá herečka Stella Zázvorková. Na ČSFD má 1540 fanoušků a fanynek.
9. Pavel Liška
Ve filmu si zahrál poprvé hned v hlavní roli, a to v oceňovaném snímku Návrat idiota. Dále ho dobře známe z Pupenda, Účastníků zájezdu či Nudy v Brně. Získal Českého lva za hlavní roli ve filmu Štěstí. Na databázi má 1642 sledujících.