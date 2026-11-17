Světoznámý ilustrátor Petr Sís odhalil na pražské Kampě sedmdesátimetrovou keramickou mozaiku nazvanou Sametový most.
Světoznámý výtvarník Petr Sís odhalil 17. listopadu na pražské Kampě sedmdesátimetrovou keramickou mozaiku nazvanou Sametový most. Dílo, které vzniklo jako dar městu u příležitosti 37. výročí Sametové revoluce (ačkoliv záměr vznikl již v roce 2019 ke 30. výročí), zachycuje klíčové momenty českých dějin let 1918 až 1989 prostřednictvím ilustrací ze Sísových knih.
Celá kompozice vychází z podoby Karlova mostu a místo mosteckých věží ji na obou koncích rámují obrazy prezidentů Václava Havla a Tomáše Garrigua Masaryka.
Realizaci díla za přibližně pět milionů korun, které vyrobila portugalská manufaktura z ručně malovaných obkladů, zafinancovalo šestnáct soukromých dárců. Za vznikem projektu stojí irský zakladatel iniciativy Art for Human Rights Bill Shipsey ve spolupráci se zakladatelem centra DOX Leošem Válkou.
Slavnostní odhalení, na které Sís dorazil ze Spojených států, doprovázela hudba z autorových starých gramofonových desek ze 60. let symbolizujících touhu po svobodě.