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Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
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dnes 5. listopadu 2026 v 9:30
Čas čtení 1:58
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Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu

Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
Zdroj: Reason / se svolením
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Divočák, jelen, houby, lanýže i dýně v několika podobách. Pražská restaurace Reason představuje nové degustační menu Lovecká sezona, v němž šéfkuchař Jan Horák propojuje výrazné chutě lesa, klasické kuchařské postupy a vlastní kreativitu.

Restaurace, která oslavila první výročí, vstupuje do dalšího roku s menu inspirovaným tím, co právě nabízí příroda. Výhled na závěr roku pak doplňují přípravy adventního provozu na terase.

Nové menu v Reasonu ale neurčuje datum v kalendáři. Jeho tématem je lovecká sezona a les v období, kdy nabízí mimořádně bohatou paletu chutí. Zvěřina, houby a další suroviny se potkávají v kombinacích, které dávají prostor tradičním receptům i nečekaným detailům. Lovecká sezona začala v říjnu a hosty bude provázet až do konce roku.

„Chceme ukazovat přírodu v okamžiku, kdy může nabídnout to nejlepší. Samotné označení jaro nebo podzim nám nestačí, protože suroviny se neřídí datem v kalendáři. Lovecká sezona nám dává prostor pracovat se zvěřinou, houbami a chutěmi lesa a představit je tak, jak nás právě baví – s respektem ke klasice i s vlastní kreativitou,“ říká šéfkuchař Jan Horák.

restaurace Reason restaurace Reason restaurace Reason restaurace Reason
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Francouzská klasika s chutí divočáka

Jedním z chodů nového menu je pâté en croûte, tradiční francouzská paštika pečená v těstě. V Reasonu dostává zvěřinovou podobu: základem je divočák, kterého doplňuje stroček a slanina z divočáka. Lesní charakter podtrhuje omáčka se šiškovým sirupem, který přidává další chuťovou vrstvu a propojuje jednotlivé složky pokrmu.

Právě podobná setkání klasických postupů se současným přístupem jsou pro Loveckou sezonu příznačná. Vedle divočáka dostává prostor jelen, houby a lanýže. Menu přitom nesvazuje příslušnost k jedné národní kuchyni – rozhoduje chuť, kvalita surovin a nápad, který na talíři funguje.

Reason, restaurace
Zdroj: Reason / se svolením

Dýně jako celý malý ekosystém

Výraznou roli má také dýně, kterou kuchyně představuje od dužiny až po semínka a olej. Inspirací je japonské chawanmushi, jemná vaječná sedlina. V podání Reasonu obsahuje pečenou dýni a doprovázejí ji semínkový crumble, zmrzlina s misem a dýňovými semínky i dýňový olej. Chod dokončuje kaviár, který lze nahradit vegetariánskou variantou z mořských řas.

Výsledkem je hra jemnosti, křupavosti a různých teplot, která ukazuje, kolik podob může jediná surovina nabídnout. Vedle nových kombinací zůstávají součástí menu také oblíbené Cavatelli, jeden z charakteristických pokrmů restaurace. 

dýně
Zdroj: Reason / se svolením

Na oběd podle vlastní chuti

Vedle večerní degustace rozvíjí Reason také samostatnou obědovou nabídku à la carte. Hosté si mohou vybrat jednotlivý pokrm nebo sestavit vlastní oběd ze tří předkrmů, pěti hlavních jídel a dvou dezertů. Nechybí ryba, maso, vegetariánská varianta ani Cavatelli. Obědové menu má vlastní rytmus a s večerní Loveckou sezonou se nepřekrývá. Nabídka se průběžně obměňuje přibližně ve čtrnácti denních intervalech podle dostupnosti surovin.

Rok Reasonu a nový koncept nad Prahou

Reason právě oslavil první rok od otevření a do dalšího vstupuje s řadou novinek. Jednou z nich je Eleven Floor, samostatný celoroční koncept na terase, který odstartuje s příchodem adventu. Rooftop bar a lounge s vlastní identitou, nápojovou nabídkou i menu nabídne další důvod, proč zamířit nad střechy Prahy – třeba jen na koktejl a něco malého k jídlu.

První týdny nového konceptu budou patřit adventní atmosféře. V plánu je horká čokoláda, svařené víno, bombardino, koktejly se šampaňským i vánoční cukroví. Připravované menu nabídne například scallop roll – housku s mušlí svatého Jakuba, jablkem, lanýžovou majonézou a čerstvým lanýžem. 

ochutnej nové menu v reasonu
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