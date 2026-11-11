Kromě tradičních pohádek a filmů, které neodmyslitelně patří k Vánocům, chystá TV Nova (nejen) pohádkové premiéry. Tady je přehled toho nejzajímavějšího, co by ti nemělo ujít.
Svůj sváteční program kanály televize Nova rozjedou už začátkem prosince premiérou pohádky Zlatovláska, kterou odvysílají 11. prosince v hlavním vysílacím čase. Streamovací služba Oneplay zahájí sváteční filmovou nadílku, kterou otevře snímek Vánoce v přímém přenosu, už 29. listopadu.
Program Štědrého dne
Stanice TV Nova nabídne během Štědrého dne vánoční klasiky a stálice. Ráno odstartuje s pohádkou Princ Bajaja, odpoledne se budeš moci podívat na nestárnoucí příběh Princezny se zlatou hvězdou na čele. Během dne se, pro Novu již tradičně, bude vysílat animovaná sága Shrek, kterou budeš moci zhlédnout od Štědrého dne až do 27. prosince.
Štědrý den zakončí, jako tomu bylo i v předešlých letech, oblíbenou pohádkou Tři bratři s Vojtou Dykem, Tomášem Klusem a Zdeňkem Piškulou, po kterých bude následovat britská hořkosladká komedie Láska nebeská.
Oneplay na vánoční den nachystalo animovanou pohádku Velká vánoční jízda a rodinnou komedii Budiž světlo.
Co nabídne televize na Silvestra?
Během posledního dne roku chce TV Nova a její kanály hlavně rozesmát a pobavit. Silvestrovský podvečer na TV Nova zahájí nestárnoucí klasika Obušku, z pytle ven. V programu nebudou chybět ani Silvestrovské Televizní noviny. Vrcholem večera budou speciální silvestrovská vydání oblíbených diváckých show Na lovu: Hvězdný speciál V a Možné je všechno! III, ve které známé osobnosti společně s diváky a divačkami odpočítají nový rok. Po půlnoci stanice v premiéře odvysílá záznam koncertu Marka Ztraceného na Letné.
Rok 2027 TV Nova přivítá s novoroční epizodou seriálu Ulice, klasikou Krakonoš a lyžníci, komedií Šťastný nový rok a také premiérou filmu Bodyguard na volné noze.
Oneplay nabídne pohádky i komedie
V repertoáru streamovací platformy nebude chybět klasika Veselé Vánoce přejí chobotnice (6. prosince) nebo komedie Santa je úchyl (8. prosince). Pro ty, kteří by si od vánoční atmosféry chtěli odpočinout, mohou s Garym Oldmanem v roli Winstona Churchilla zjistit, co přinese Nejtemnější hodina (5. prosince), nebo se ponořit do oceňované Teorie všeho (19. prosince).
Na Boží hod Oneplay navštíví Bridget Jonesová: Láskou šílená a o den později vyrazí Flynn Carsen za dobrodružstvím do dolů krále Šalamouna a prolomit kletbu Jidášova kalichu. Rodinné návštěvy během svátků doplní francouzská komedie A je to tady! (29. prosince). Na Silvestra se prožene Tropická bouře plná hvězdného obsazení a na Nový rok je nachystaný prestižní rodinný film Hugo a jeho velký objev.
Nova Cinema připravuje oscarový program
Stanice Nova Cinema chce nabídnout chvíle odpočinku od vánoční nálady, ale zato s těmi nejlepšími oscarovými filmy. Hned 4. prosince zahájí svou intenzivní jízdu premiér komedií Holky to chtěj pořád, následující den pokračuje s Vocasy na tripu a o den později s hororem Infinity Pool. Se svými knihami se premiérově sejde také hvězdně obsazený Dámský klub 2, který odvysílá 20. prosince, den před Štědrým dnem se na obrazovce představí obyvatelé města Asteroid City a také se bude psát dopis Milý Santo. Vrcholem všech premiér bude 30. prosince snímek Zimní prázdniny, který byl nominován v pěti kategoriích na Oscara.
Mimo premiéry Nova Cinema uvede kritikou i diváky oceňované filmy. Po silvestrovské půlnoci odemkne Čtyři pokoje s hollywoodskými tvářemi Antoniem Banderasem, Brucem Willisem a Madonnou. Na Nový rok se Leonardo DiCaprio blýskne svou oscarovou rolí ve filmu Revenant Zmrtvýchvstání. Oscary i hvězdným obsazením se pyšní také drama Nespoutaný Django Quentina Tarantina, které můžeš vidět 23. prosince, klasika E.T. Mimozemšťan (už 13. prosince) nebo Zelená míle s Tomem Hanksem (30. prosince). Milovníkům a milovnicím vánoční atmosféry je 20. prosince připraven zkazit Vánoce Grinch, hned čtyři držitelé Oscara se potkají 22. prosince ve filmu Čtvery Vánoce a diváci budou moct znovu prožít i ikonický Nekonečný příběh, a to 27. prosince.
Akce, romantika i krimi
Nova Action láká každý večer na akční jízdu, která odstartuje 21. prosince snímkem Volání vlka. Dále nabídne hity jako Sběratel kostí, Šílený Max: Zběsilá cesta, štědrovečerní Ve službě s Aaronem Eckhartem, Gran Torino s Clintem Eastwoodem či Red 2. Závěr roku obstarají silvestrovští Poldové a novoroční Postradatelní 2.
Nova Lady vsadí na romantiku s vánočním filmem každý adventní víkend a celodenním proudem od 21. prosince. Těšit se můžete na Vánoční valčík, Vánoce v Římě, kultovní Prázdniny na Boží hod, Kouzlo Vánoc (27. 12.) a silvestrovský film Sex ve městě.
Nova Krimi nabídne od 21. prosince do Nového roku maraton známých vyšetřovatelů. O napětí se postarají týmy z Kriminálky Las Vegas a Myšlenek zločince, britská Slečna Marplová, rakouské Vraždy v Kitzbühelu a přes svátky bude ordinovat také Dr. House.
Nova Fun přinese sváteční odlehčení díky speciálním vánočním dílům oblíbených sitcomů. Během celých svátků pobaví Přátelé, Teorie velkého třesku, Susedia, Máma, Chůva k pohledání, Dva a půl chlapa i Americká manželka.