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Naty a Matúš z Love Islandu: Možná po měsíci zjistíme, že spolu fungovat nedokážeme, i když se máme rádi
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dnes 14. listopadu 2026 v 8:00
Čas čtení 7:03
Radoslava Juračková/refresher.sk

Naty a Matúš z Love Islandu: Možná po měsíci zjistíme, že spolu fungovat nedokážeme, i když se máme rádi

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Natália a Matúš se rozhodli tvořit pár i po skončení Love Islandu. Jak vnímají hejt, který během působení dostávali, a co říkají na petici, která vznikla za jejich vyhození z vily?

Natália Lopašovská a Matúš Horváth patřili rozhodně k nejvýraznějším a zároveň nejdiskutovanějším dvojicím letošního Love Islandu. Přestože jejich cesta show byla plná emocí, vyhrocených situací a dramatických momentů, které rozdělily diváky do dvou táborů, dnes tvoří pár i mimo kamery. V rozhovoru pro Refresher upřímně přiznali, jak zvládali návrat do reality a jak se zpětně dívají na své působení ve vile.

Po vypadnutí z vily na ně na sociálních sítích čekala vlna kritiky, ale každý z nich ji prožíval úplně jinak. Zatímco Matúš byl na podobné reakce zvyklý, pro Naty byl návrat do reality pořádný šok. „Když jsem zapnula telefon, začal celý cinkat a pípat, tak jsem ho hned vypnula s tím, že tohle nedám. Později jsem otevřela sociální sítě a zůstala jsem překvapená – takový hejt jsem opravdu nečekala,“ vzpomíná.

Kontroverze kolem jejich účinkování zašly dokonce tak daleko, že na internetu vznikla petice za jejich vyřazení, kterou podepsaly desetitisíce lidí. Samotný Matúš se na to však dnes dívá s nadhledem. „Za mě je to vtipné a zároveň šílené. Lidé nejsou schopni podepsat petici proti týrání zvířat, ale v případě reality show dají dohromady 30 tisíc podpisů za něco, co stejně nic nezmění. Na druhou stranu – kdo může říct, že proti sobě měl petici v reality show?“ říká s úsměvem.

Jak se máte po skončení show? Stihli jste si už trochu oddechnout, nebo máte naopak ještě víc povinností?

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Co se dozvíš po odemknutí?

  • Co říkají na petici, která vznikla za jejich vyřazení.
  • Jestli Naty lituje, že ze show neodešla spolu s Matúšem.
  • Jestli Matúše mrzí, že ze show odešel na základě diváckého hlasování.
  • Jak se zpětně dívají na vztahy s Honzou a s Viki.
  • Co říkají na hejty, které dostávají i po skončení show.
  • Co spolu plánují do budoucna.
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Radoslava Juračková/refresher.sk
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