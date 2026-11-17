Dnes si připomínáme odvahu studentstva, které bylo za volání po konci represivního komunistického režimu 17. listopadu 1989 na Národní třídě brutálně potrestáno. Jak dobře znáš události, které se během Sametové revoluce staly? Vyzkoušej náš kvíz.
Dnes od událostí 17. listopadu uplynulo 37 let. Jak dobře si pamatuješ, co se ten den stalo? Byl v průvodu Václav Havel? A co zpívali protestující na Albertově? Otestuj si své znalosti v našem tematickém kvízu.
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17. listopad 2026
1 12
Studenti chtěli 17. listopadu uctít památku na pražském Albertově. Koho?
Jana Opletala
Jana Zajíce
Jana Palacha
Jana Masaryka
2 12
Manifestaci na Albertově zahájili studenti písní. Jakou?
Modlitba pro Martu
Bratříčku, zavírej vrátka
Gaudeamus igitur
Nezpívalo se
3 12
Kudy se průvod vydal ještě předtím, než dorazil na Národní třídu?
Na Pražský hrad
Na Letnou
Na Vyšehrad
Na Staroměstské náměstí
4 12
Průvodu se zúčastnil také jeden známý politik z předchozích let. Kdo to byl?
Alexander Dubček
Miloš Jakeš
Václav Havel
Václav Klaus
5 12
Průvod zastavili na Národní třídě členové Veřejné bezpečnosti. Co blokujícím policistům demonstranti vzkázali?
Ne komunismu!
Máme hole v ruce!
Svobodu a demokracii!
Máme holé ruce!
6 12
Kolik lidí příslušníci VB zabili?
52
3
16
0
7 12
Následně se mezi protestujícími začala šířit poplašná zpráva, že VB jednoho ze studentů zavraždila. Jak se měl student jmenovat?
Adam Procházka
Václav Hrabě
Miroslav Novotný
Martin Šmíd
8 12
Václav Havel se protestu 17. listopadu neúčastnil. Kde se tehdy nacházel?
Na chalupě v Hrádečku
Ve vězení
V exilu v Británii
Na jiném protestu
9 12
Po událostech 17. listopadu vzniklo v reakci na brutální zásah proti demonstrujícím politické hnutí. Jak se jmenovalo?
2000 slov
Občanské fórum
Druhá směna
Milion chvilek
10 12
Kdo tento název vymyslel?
Jan Urban navrhl slovo „fórum“, adjektivum „občanské“ Václav Havel
Marta Kubišová
Navrhli ho studenti
Není známo
11 12
Který den rezignoval Ústřední výbor KSČ v čele s generálním tajemníkem Milošem Jakešem?
17. listopadu
24. listopadu
25. listopadu
24. prosince
12 12
Kdy byl zvolen prezidentem Československa Václav Havel?
25. listopadu 1989
29. prosince 1989
17. listopadu 1989
1. ledna 1993