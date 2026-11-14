Evropská města jako Curych, Amsterdam a Reykjavík patří podle nového žebříčku mezi nejbezpečnější na světě pro cestovatele a cestovatelky.
Pokud plánuješ cesty na rok 2027 a bezpečnost je pro tebe na prvním místě, Evropa zůstává jasnou volbou. Podle nového žebříčku pojišťovny Berkshire Hathaway Travel Protection se mezi 15 nejbezpečnějších destinací světa probojovalo hned devět evropských měst. Absolutním vítězem se však stal kanadský Montreal.
Žebříček vznikl na základě průzkumu mezi více než 1 500 cestovateli a cestovatelkami, kteří hodnotili 38 populárních destinací podle vlastních zkušeností. Tyto poznatky autoři a autorky studie zkombinovali s bezpečnostními indexy databáze Numbeo, magazínu The Economist a hodnocením společnosti GeoSure Global. Data odrážejí situaci ze srpna 2026.
1. Montreal, Kanada (82,18 bodu)
Kanadská metropole zaznamenala raketový vzestup – oproti loňskému roku poskočila ze 16. příčky rovnou na vrchol. Město boduje především extrémně nízkou kriminalitou. Jedinou reálnou hrozbou, na kterou si tu musíš dát pozor, je podle studie místní doprava. Vzhledem k poloze na ostrově a věčným opravám silnic se přejíždění mostů přes řeku svatého Vavřince může stát nepříjemnou komplikací.
2. Curych, Švýcarsko (81,03 bodu)
Nejlépe hodnocené evropské město si oproti loňsku polepšilo o jednu příčku. Podle zprávy za svou bezpečnost vděčí kombinaci vysokých cen a konzervativního prostředí, kvůli kterému není typickým cílem masového turismu. V kombinaci s čistou a spolehlivou hromadnou dopravou působí Curych „bezpečně jako švýcarská banka“. Autoři ti nicméně doporučují mít u sebe alespoň menší hotovost ve švýcarských francích (zhruba v hodnotě 75 dolarů), jelikož v zemi se neplatí eurem.
3. Amsterdam, Nizozemsko (80,81 bodu)
Nizozemská metropole si taktéž polepšila o jedno místo. Zpráva označuje její umístění za „překvapivě“ vysoké vzhledem k tomu, že sem turisté míří především za zábavou a odpočinkem. Největší opatrnost tak budeš muset věnovat vyhýbání se všudypřítomným cyklistům při procházkách podél kanálů.
5. Reykjavík, Island (78,90 bodu)
Loňský celkový vítěz klesl na pátou pozici. Islandské hlavní město těží především ze své malé rozlohy a komorní atmosféry – je tak malé, že v něm téměř neexistují rizikové čtvrti.
1. Montréal, Kanada
2. Curych, Švýcarsko
3. Amsterdam, Nizozemsko
4. Tokio, Japonsko
5. Reykjavík, Island
6. Oslo, Norsko
7. Singapur, Singapur
8. Benátky, Itálie
9. Sydney, Austrálie
10. Honolulu, USA (Havaj)
11. Dublin, Irsko
12. Kodaň, Dánsko
13. Barcelona, Španělsko
14. San Francisco, USA
15. Paříž, Francie