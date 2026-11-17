Studio Amazon MGM Studios oficiálně oznámilo, že novým představitelem tajného agenta Jamese Bonda se stane britský herec Robert Pattinson.
Po pěti letech tak nahradí Daniela Craiga, který se jako Bond naposledy objevil v roce 2021 ve snímku Není čas zemřít. Pattinson se každopádně zhostí ikonické role agenta s povolením zabíjet ve snímku zatím pracovně označovaném jako Bond 26, který ovšem bude vůbec prvním dílem série natočeným pod plnou tvůrčí kontrolou studia Amazon MGM.
Režie nového filmu se ujme uznávaný režisér Denis Villeneuve, se kterým Pattinson nedávno spolupracoval na třetím díle sci-fi ságy Duna, zatímco scénář píše tvůrce seriálu Gangy z Birminghamu Steven Knight. Na produkci projektu dohlížejí producenti David Heyman a Amy Pascal.
Nový začátek
Volba Roberta Pattinsona představuje pro bondovskou sérii výraznou změnu strategie, neboť studio vsadilo na celosvětově etablovanou filmovou hvězdu známou z velkorozpočtových franšíz jako Batman, Stmívání či Harry Potter. Podle zákulisních informací měl Pattinson před finálním výběrem vyjednané specifické smluvní podmínky zahrnující závazek na tři filmy.
Herec byl přitom jedním z posledních, kteří do výběru v takto pozdní fázi castingu vkročili. Ihned se však stal favoritem, jenž nakonec i porazil předtím skloňovaná jména jako Jack Lowden, Callum Turner nebo Josh O'Connor. Spekuluje se, že poslední zmiňovaný předtím roli odmítl, tyto informace však zatím nelze potvrdit ani vyvrátit. Zákulisní zdroje pak tvrdí, že tito herci by ve smlouvách měli závazek na čtyři snímky.
„James Bond je jednou z nejlegendárnějších postav filmového plátna a to, že mi byla svěřena role 007, je pro mě čest na celý život. Jsem hluboce vděčný Denisovi, Amy, Davidovi, Tanye a všem v Amazon MGM Studios za to, že mi věří. Říct, že se mi s touto rolí splnil sen, je slabé slovo. Nemohl bych být nadšenější z této spolupráce a z práce, která mě čeká s tímto fantastickým týmem,“ uvedl v tiskovém prohlášení Pattinson.
Konec Batmana?
S touto novou informací se každopádně pojí předchozí zvěsti, a to, že herec po dokončení produkce na druhém Batmanovi oficiálně skončí v roli Bruce Waynea/Batmana. Společnost Skydance (vlastnící Warner Bros.) totiž hodlá ve svém komiksovém univerzu DCU představit nového Batmana, jenž by mohl figurovat po boku ostatních superhrdinů, což ve verzi s Pattinsonem od režiséra Matta Reevese moc dobře nešlo.
Mimo to ale Pattinson žádné větší závazky v následujících letech neměl, i proto nyní dává role 007 z kariérního hlediska smysl, byť by o práci asi herec, jenž se už za krátkou dobu v českých kinech objeví nejen ve třetí Duně, ale také snímku Primetime od režiséra Lance Oppenheima (Uvidíš všechno) nouzi neměl.
V souvislosti s Batmanem se pak ještě hodí zmínit, že už pronikly informace také o tom, kdo novou bondovku nasnímá coby kameraman. A tady dojde na menší reunion, jako DP (Director of Photography) se totiž k projektu má připojit Greig Fraser, kameraman nejen třetí Duny, ale právě i vše zmíněného Batmana od Reevese (dvojku musel kvůli Duně natočit Erik Messerschmidt.
Tři nové bondovky
Co se směru nových bondovek týče, tady se v tuto chvíli nemáme moc o co opírat. V zásadě víme dvě věci. Bude se jednat o nový začátek, Pattinsonovi (kterého předpověděli už ve Stmívání) je sice v době psaní 40 let, takže rozhodně nedostaneme mladého Bonda v jeho začátcích, ale je dost možné, že ve filmu bude ve službách Jeho veličenstva teprve pár let.
No a pak je tu jméno režiséra (a spoluscenáristy) Denise Villeneuvea. Autor snímku Sicario nebo Příchozí si s temnými náměty rozhodně rozumí víc než s těmi odlehčenými, jeho bondovka by tak pravděpodobně měla mít blíž érám Conneryho s Craigem spíš než k verzím s Piercem Brosnanem nebo Rogerem Moorem.
Nutno však doplnit, že zatímco Pattinson má smlouvu na tři filmy, Villeneuve byl najat pouze k jednomu. Studio tak klidně může pro další filmy hledat jiné režiséry, v potaz připadá koneckonců i Christopher Nolan, jenž se netají svou chutí v budoucnu nějakou bondovku natočit, a s Robertem Pattinsonem už párkrát pracoval, naposledy letos při Odyssee, za kterou navíc Pattinson možná i získá nominaci na Oscara.
Tak či tak vstupujeme do zbrusu nové éry, s hercem, který je daleko známější, než co byli předchozí Bondové v době jejich obsazení, a režisérem, od něhož už víceméně víme, co můžeme očekávat. Jestli se to ukáže jako správná kombinace, ukáže až čas. Do té doby nám ale můžeš dát vědět, co si o tomhle obsazení myslíš.