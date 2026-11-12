Společnost Nvidia údajně zvažuje odvolání generálního ředitele Jensena Huanga po druhém obvinění z nevěry.
Podle deníků The Wall Street Journal a The New York Times měl Huang mít i druhý mimomanželský poměr. Vztah údajně udržoval i s jednou z vedoucích pracovnic, která mu podléhá.
Dříve tento týden jsme se dozvěděli, že šéf americké společnosti historicky zaměřené na výrobu grafických karet, dnes jednoho z hlavních hráčů v oblasti AI čipů, měl poměr s údajnou čínskou špiónkou. „Byl jsem nevěrný své ženě. Moje činy ranily ji a naše děti. Neexistuje pro to žádná omluva,“ uvedl Huang v prvotním prohlášení.
Celá aféra se rychle podepsala na akciích společnosti, které po středečním zavření burzy klesly už o více než osm procent. Jedná se o nejnižší úroveň za více než rok – z hodnoty společnosti se vymazalo přibližně 600 miliard dolarů (451 miliard liber).
Konec populárního CEO?
Ve čtvrtek 12. listopadu se údajně koná zasedání představenstva, na kterém se má rozhodnout o budoucnosti současného šéfa Nvidie. Začátkem tohoto týdne navíc společnost oznámila, že zahájila vyšetřování tvrzení, že byl Huang „cílem zahraniční zpravodajské operace“ – americký prezident Donald Trump mezitím uvedl, že se těmito obviněními zabývá i FBI.
Kodex chování společnosti Nvidia nabádá zaměstnance a zaměstnankyně, aby „se vyhýbali situacím, v nichž by naše jednání mohlo vyvolat konflikt“ – včetně osobních vztahů.
Internet zaplavily memes
Internet zároveň tento týden plní reakce na celou situaci. Lidé si například utahují z faktu, že se pravidelně každý rok nějaký vysoce postavený CEO ocitne středem často sexuální kontroverze.
Na další vtipné reakce se můžeš mrknout v naší galerii.