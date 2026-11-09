Generální ředitel Nvidie Jensen Huang se veřejně přiznal k nevěře. Podle informací Financial Times měl sex s Číňankou, kterou rozvědka získala ke špionáži.
Vedení společnosti Nvidia, která se specializuje na grafické procesory a čipy, spustilo vyšetřování. Zveřejnilo také prohlášení, které ředitel poslal svým zaměstnancům*zaměstnankyním. Byl jsem nevěrný své ženě. Moje činy ranily ji a naše děti. Neexistuje pro to žádná omluva.“ Přidal i vzkaz pro své nejbližší: „Mé ženě a rodině: Mám vás rád. Vím, že omluva nemůže napravit to, co jsem udělal. Doufám, že se naše rodina z toho vzpamatuje a že si časem vaši důvěru znovu získám.“
Financial Times pak přišly s informací, že milenkou měla být jeho jmenovkyně Alice Huang (shoda jmen je náhoda, nejsou příbuzní). Ta řídí singapurskou společnost Megaspeed, která patří mezi zákazníky Nvidie. Tu si ale podle zjištění amerických zpravodajců mělo najmout čínské ministerstvo státní bezpečnosti, které funguje jako hlavní civilní zpravodajská služba země.
Společnost Megaspeed navíc Amerika vyšetřuje kvůli pašování pokročilých čipů právě od Nvidie, což bylo v rozporu s vývozními nařízeními. Právě čipy jsou přitom předmětem vzájemného předbíhání mezi Amerikou a Čínou. Sám Huang má blízko k Donaldu Trumpovi, který tlačí na rozvoj AI, která je na čipech přímo závislá.
Nvidia věří, že klíčová obchodní tajemství zůstala i přes ředitelův poměr zachována; celou věc prověří zmíněné interní šetření vedené nezávislými vyšetřovateli. Sám CEO jméno Alice Huang jako své milenky nepotvrdil, naopak tvrdí, že spolu měli „normální“ vztah.