Feed Explore
Feed Explore Profil
Čínský tým získal titul mistrů světa v League of Legends. Podařilo se jim to poprvé po pěti letech
0
0
0
dnes 15. listopadu 2026 v 13:04
Čas čtení 0:00
Radoslava Juračková/refresher.sk

Čínský tým získal titul mistrů světa v League of Legends. Podařilo se jim to poprvé po pěti letech

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
lol Zdroj: INSTAGRAM/ @LOLESPORTS
lol Zdroj: INSTAGRAM/ @LOLESPORTS
1 / 2
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Radoslava Juračková/refresher.sk
Náhledový obrázek: Instagram/ @lolesports
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH & GAMING GAMING
Doporučujeme
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
Sponzorovaný obsah
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
11. 11. 2026 9:30
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
Sponzorovaný obsah
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Naty a Matúš z Love Islandu: Možná po měsíci zjistíme, že spolu fungovat nedokážeme, i když se máme rádi
Refresher Club
Naty a Matúš z Love Islandu: Možná po měsíci zjistíme, že spolu fungovat nedokážeme, i když se máme rádi
včera v 08:00
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
Sponzorovaný obsah
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
5. 11. 2026 9:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
NikeSKIMS uvádí kolekci Retro Sport. Zimní vrstvy, doplňky i kultovní tenisky Waffle Racer dostaly fresh vzhled
dnes v 09:57
ŽEBŘÍČEK: 15 nejbezpečnějších měst pro cestování v roce 2027. Devět z nich leží v Evropě
včera v 17:30
IIHF se s účastí Rusů na MS nesmíří. Federace podala námitku proti rozhodcům a zároveň zahájila vyšetřování
včera v 15:45
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
před 2 dny
Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
před 2 dny
Netflix vydá dokument o Russellu Brandovi. Vyjde čtyři dny poté, co herec nastoupil do vězení
před 3 dny
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
před 3 dny
GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob
před 3 dny
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
před 3 dny
Začíná Týden svobody. Letos přinese přes 130 akcí po celém Česku i za hranicemi
před 4 dny
Zpravodajství
Česko Politika Policie Válka na Ukrajině
Více
ŽIVĚ: Stovky tisíc lidí na Letné. Probíhá masivní demonstrace na podporu České televize a rozhlasu
Živě před 2 hodinami 1
Plná Letná. Na demonstraci Milionu chvilek dorazily stovky tisíc lidí
před 42 minutami
Francouzi opět vyšli do ulic kvůli drahotě. V Paříži létal slzný plyn, v Lyonu došlo k útokům na novináře
dnes v 11:58

Více z tématu Tech & Gaming

Všechno
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
před 3 dny
Ničí umělá inteligence gaming? Vysvětlujeme dopady AIna současný trh s hrami
Ničí umělá inteligence gaming? Vysvětlujeme dopady AIna současný trh s hrami
před 2 dny
Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
Apple konečně ohnul iPhone. Strávili jsme dva týdny s Duem a víme, pro koho je
5. 11. 2026 9:00
Šéf Nvidie přiznal nevěru, údajně měl poměr s čínskou špionkou
Šéf Nvidie přiznal nevěru, údajně měl poměr s čínskou špionkou
9. 11. 2026 18:00
AKTUÁLNĚ: Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval
AKTUÁLNĚ: Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval
před 3 dny
Třetí Wolfenstein je v přípravě, vývojáři ukázali první fotky
Třetí Wolfenstein je v přípravě, vývojáři ukázali první fotky
před 2 dny
Více z tématu Sport Všechno
Závěr sezóny F1 se blíží. Víme, kdy a kde se pojedou poslední závody
Závěr sezóny F1 se blíží. Víme, kdy a kde se pojedou poslední závody
před 3 dny
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
10. 11. 2026 13:00
KOMENTÁŘ: Ženy podle Macinky na led nepatří. Hráčky mu jasně ukazují, jak moc se plete
9. 11. 2026 14:00
Více z tématu Beauty Všechno
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
PR zpráva
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
22. 7. 2026 13:30
Jennifer Lawrence překvapila fanoušky novým photoshootem, prý je k nepoznání
7. 11. 2026 18:00
Nevyhazuj oblíbený parfém. Vůně i beauty produkty od Lancôme, CeraVe, a dalších značek koupíš v refill obalech
31. 7. 2026 10:15
Více z tématu Fashion Všechno
V New Yorku se rozdávaly prestižní módní ceny. Tyto outfity celebrit z CFDA Fashion Awards stojí za pozornost ✨
V New Yorku se rozdávaly prestižní módní ceny. Tyto outfity celebrit z CFDA Fashion Awards stojí za pozornost ✨
3. 11. 2026 10:30
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Anna Tran přichází s novou kolekcí. Inspiruje se volností pařížského stylu
3. 11. 2026 13:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Než dopiješ kafe. BYD v Letňanech ukázal novou generaci baterií i nabíjení jako z pitstopu
Ve spolupráci
Než dopiješ kafe. BYD v Letňanech ukázal novou generaci baterií i nabíjení jako z pitstopu
před 30 minutami
Čínský tým získal titul mistrů světa v League of Legends. Podařilo se jim to poprvé po pěti letech
Čínský tým získal titul mistrů světa v League of Legends. Podařilo se jim to poprvé po pěti letech
před 3 hodinami
Kam na výlet: Poutní trasy ve středních Čechách tě provedou historií, půjdeš je několik dní
PR zpráva
Kam na výlet: Poutní trasy ve středních Čechách tě provedou historií, půjdeš je několik dní
dnes v 10:30
Virální rapper EsDeeKid znovu ovládne Prahu. Pojď s námi nahlédnout do scény, ze které pochází
Virální rapper EsDeeKid znovu ovládne Prahu. Pojď s námi nahlédnout do scény, ze které pochází
dnes v 09:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kristián Holer o konci v Superstar: „Jsem vlastně hrozně dojatej“
Kristián Holer o konci v Superstar: „Jsem vlastně hrozně dojatej“
včera v 13:00
1
IIHF se s účastí Rusů na MS nesmíří. Federace podala námitku proti rozhodcům a zároveň zahájila vyšetřování
IIHF se s účastí Rusů na MS nesmíří. Federace podala námitku proti rozhodcům a zároveň zahájila vyšetřování
včera v 15:45
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Sponzorovaný obsah
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
31. 10. 2026 9:00
Jak vypadá trénink na StarDance před soubojem týmů? „Krizi máme každý den,“ svěřily se taneční páry
Jak vypadá trénink na StarDance před soubojem týmů? „Krizi máme každý den,“ svěřily se taneční páry
včera v 09:00
MC Gey: „Přestal jsem chlastat, začal cvičit a cítím se nejlíp za posledních 20 let. Chci být hlavně dobrý táta“
MC Gey: „Přestal jsem chlastat, začal cvičit a cítím se nejlíp za posledních 20 let. Chci být hlavně dobrý táta“
včera v 11:00
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
11. 11. 2026 14:00
1
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
10. 11. 2026 16:00
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
11. 11. 2026 15:30
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
9. 11. 2026 7:00
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
9. 11. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
11. 11. 2026 14:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00