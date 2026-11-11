Feed Explore
Feed Explore Profil
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
0
0
0
dnes 11. listopadu 2026 v 11:30
Čas čtení 0:00

Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
The Lord of the Rings: Rings of Power Zdroj: AMAZON PRIME VIDEO
The Lord of the Rings: Rings of Power Zdroj: AMAZON PRIME VIDEO
The Lord of the Rings: Rings of Power Zdroj: AMAZON PRIME VIDEO
The Lord of the Rings: Rings of Power Zdroj: AMAZON PRIME VIDEO
The Lord of the Rings: Rings of Power Zdroj: AMAZON PRIME VIDEO
1 / 5
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Amazon Prime Video
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY SERIÁLY 2026
Doporučujeme
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
včera v 16:00
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
Sponzorovaný obsah
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Sponzorovaný obsah
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
31. 10. 2026 9:00
Nejstrašidelnější halloweenský zvuk? Ukázali jste nám ho v ulicích Prahy
Sponzorovaný obsah
Nejstrašidelnější halloweenský zvuk? Ukázali jste nám ho v ulicích Prahy
31. 10. 2026 11:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
před 3 hodinami
Na další spicy fantasy nebudeš čekat dlouho. Kdy do Česka dorazí nejočekávanější knížky Sarah J. Maas a Rebeccy Yarros?
dnes v 08:00
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
včera v 17:00
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
včera v 13:00
Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?
včera v 10:00
Šéf Nvidie přiznal nevěru, údajně měl poměr s čínskou špionkou
před 2 dny
Zpravodajství
Čína Andrej Babiš Protest Umělá inteligence (AI)
Více
Oslavný článek o čínském prezidentovi na českém webu? I takhle funguje propaganda
před hodinou
El Niño přinese ještě brutálnější horka: Extrémní počasí potrvá i v roce 2027
před hodinou
První den mírových jednání Ukrajiny a Ruska skončil. USA mluví o velkém pokroku, zapojit chtějí i Evropu
před 3 hodinami

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
včera v 17:00
Žebříček českých filmů v roce 2026 ovládla pohádka. Princeznu si zahrála neznámá herečka
Žebříček českých filmů v roce 2026 ovládla pohádka. Princeznu si zahrála neznámá herečka
6. 11. 2026 11:30
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
včera v 13:00
VIDEO: Stranger Things se vrací. Nový seriál tě zavede k počátkům Vecny
VIDEO: Stranger Things se vrací. Nový seriál tě zavede k počátkům Vecny
6. 11. 2026 15:55
Pozvali jsme si hráče, který nepřežil cestu v bedně
Pozvali jsme si hráče, který nepřežil cestu v bedně
před 4 dny
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
před 3 hodinami
Více z tématu Sport Všechno
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
Do Česka dorazí celosvětový televizní formát Hvězdy na ledě. Představí známé osobnosti, jak krasobruslí
včera v 13:00
Program MS v hokeji žen
6. 11. 2026 13:30
KOMENTÁŘ: Ženy podle Macinky na led nepatří. Hráčky mu jasně ukazují, jak moc se plete
před 2 dny
Více z tématu Gastro Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
22. 10. 2026 8:30
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
1. 11. 2026 8:00
Více z tématu Zdraví Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
Lily boří mýty o životě s PCOS. „Nemám cysty na vaječnících, takže jsem dlouho netušila, co se mnou je“
3. 11. 2026 7:00
„Ženy neobstojí, ať udělají cokoli.“ Zažité stereotypy mohou ohrožovat zdraví, věří jim i lékaři
2. 11. 2026 7:00
1

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
Bitva o Středozem začíná. Podívej se, jak budou vycházet epizody třetí série Pána prstenů
před hodinou
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
Sponzorovaný obsah
Koně vycítí tvou nervozitu dřív než ty. Jezdkyně Karolína o tom, jak ti jezdectví pomůže zvládat emoce a budovat sebevědomí
před 3 hodinami
Na Coachelle vystoupí ADÉLA
Na Coachelle vystoupí ADÉLA
před 3 hodinami
Srdíčka z Love Islandu si vzájemně pokládala otázky
Srdíčka z Love Islandu si vzájemně pokládala otázky
včera v 18:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
včera v 16:00
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
před 2 dny
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
Dáša ze Zrádců podle Tuňáka nesmí vyhrát. Za co ji zkritizoval?
včera v 17:00
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
Sponzorovaný obsah
Mix & match není jen módní trend. Proč nás baví kombinovat věci, které se k sobě na první pohled nehodí?
3. 11. 2026 16:50
Seriál Harry Potter přinese 8 epizod! Víme, kdy by měly vyjít jednotlivé díly
Seriál Harry Potter přinese 8 epizod! Víme, kdy by měly vyjít jednotlivé díly
včera v 10:30
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
před 2 dny
SYX - Web carousel (soutěž)
Sponzorovaný obsah
SYX - Web carousel (soutěž)
30. 10. 2026 20:30
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
před 3 dny
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
včera v 16:00
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00