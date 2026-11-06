VIDEO: Stranger Things se vrací. Nový seriál tě zavede k počátkům Vecny

Na oslavu Stranger Things Day si pro tebe Netflix připravil dárek.
Streamovací platforma oficiálně potvrdila vznik nového seriálu ze světa Stranger Things. Spin-off ponese název Other Worlds: A Stranger Things Adventure a diváctvo zavede do 50. let, tedy do období dlouho před událostmi původního seriálu. Premiéra je naplánována na rok 2028.
Oznámení přišlo 6. listopadu, kdy fanoušci a fanynky každoročně slaví takzvaný Stranger Things Day. Datum odkazuje na den, kdy v roce 1983 zmizel Will Byers, čímž odstartoval příběh původního seriálu.
Novinka se bude odehrávat v roce 1955 v městečku Marion v Nevadě. Přestože Netflix zatím podrobnosti o ději tají, bratři Matt a Ross Dufferovi už dříve naznačili, že se příběh zaměří na období předcházející proměně Henryho Creela ve Vecnu. Diváci tak mohou očekávat další odhalení z mytologie světa Stranger Things.
Spin-off by měl nabídnout zcela nové prostředí, hrdiny i padouchy, zároveň si ale zachová atmosféru, díky níž se Stranger Things staly celosvětovým fenoménem. Natáčení proběhne v Novém Mexiku.