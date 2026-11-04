Obešel celý svět a po 28 letech se vrátil domů. Anglický dobrodruh řeší, co teď se sebou bude dělat

Karl Bushby prošel čtyři kontinenty a urazil téměř 50 tisíc kilometrů. Nyní ho v rodném městě přivítal dav fanoušků a fanynek.
„Jsem jen nějaký chlap, který jde,“ řekl o sobě sedmapadesátiletý dobrodruh Karl Bushby, který vůbec nečekal, že jeho úspěch bude slavit a oceňovat tolik lidí. Nejprve plánoval, že obejde svět za dvanáct let, nakonec se mu to protáhlo na osmadvacet let.
Cestu odstartoval v listopadu 1998 v Chile, tehdy bylo jeho synovi osm let a dnes už je z něho dospělý muž. Pro tento velký čin se Bushby rozhodl, když se mu rozpadlo manželství. Na začátku si stanovil dvě pravidla - nevrátit se, dokud svůj úkol zcela nedokončí, a k postupu vpřed nepoužívat žádné dopravní prostředky. Překonal Beringův průliv, Kaspické moře i Lamanšský průliv. Jeho cestu navíc komplikovaly nejen přírodní překážky, ale také vízové problémy, uzavírání hranic a pandemie.
Většinu svého života tak strávil splněním tohoto cíle a odvykl si na běžný život. Jeho smyslem bylo jít. Nyní to však skončilo. „Budu muset znovu zjistit, kdo jsem. Jaký to všechno má smysl? Jak ten smysl a účel najdu? Čím zaplním tu prázdnotu, ve které se najednou ocitnu?“ přiznal. Ze samotného návratu do společnosti má obavy.
Do anglického města Hullu, z něhož pochází, dorazil v pondělí a když promlouval k davům, které ho vesele vítaly, prohlásil, že bylo zapotřebí celého světa, aby ho dnes dostal zpátky do svého rodiště. K jeho úspěchu mu pogratuloval i britský premiér Andy Burnham se slovy: „Váš příběh ukazuje, čeho lze dosáhnout mimořádným odhodláním a vírou v sebe sama.“