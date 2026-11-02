Ondřej Surý pomohl zabezpečit až 70 % webových stránek. Českého programátora si všimla i zahraniční média.
Jako „muže, který zachránil internet“ ho minulý týden popsala BBC. Surý pomohl při opravách v programovacím jazyce PHP. Minulý týden totiž vyšly najevo bezpečnostní slabiny.
Bylo tak potřeba zkušených programátorů a programátorek, kteří by pomohli chybu vyřešit dříve, než si jí všimnou a využijou hackeři.
Právě na PHP je Surý expert, věnuje se mu více než dvacet let. Jeho expertíza tak v krizi pomohla vyřešit problém v jazyce, na kterém stojí velká část internetových stránek.
„Jeho práce byla klíčová pro to, aby se organizace mohly rychleji chránit,“ vyzdvihlo jeho přínos britské veřejnoprávní médium.
Dále o něm píše jako o nečekaném hrdinovi. Když mu reportéři volali, zůstal totiž až nečekaně skromný. „Moji práci může dělat kdokoli,“ řekl novinářům.
Vzápěti ale připustil, že jeho dovednosti byly v krizi zásadní. „Dodal, že díky jeho zkušenostem a důvěře, kterou v něj lidé vkládají, je těžké ho nahradit. Je to připomínka toho, jak moc internet závisí na relativně malém počtu lidí,“ shrnulo jeho přínos BBC.