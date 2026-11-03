Evropské supermarkety čelí útoku hackerů. Napadli jejich lednice

Hackeři útočí na chladicí zařízení supermarketů. Potraviny kvůli zvýšené teplotě končí v odpadu.
Supermarkety napříč Evropou se staly terčem kybernetických útoků, při nichž hackeři na dálku zvýšili teplotu v chladicích zařízeních až na 50 °C. Obchodníci tak museli vyhodit velké množství znehodnocených potravin. Po říjnových útocích ve Francii se podobné incidenty začaly objevovat také v dalších evropských zemích.
Podle BBC zasáhla nová vlna útoků například 40 prodejen řetězce Delhaize v Belgii a Lucembursku, 13 obchodů SuperValu v Irsku a také švédské řetězce ICA a Coop. Server HLN navíc informoval o napadení obchodů v Nizozemsku, Finsku a Estonsku nebo obchodního domu IKEA v Belgii.
„Do našich chladniček a mrazniček někdo přes noc pronikl a nastavil v nich teplotu na 50 stupňů,“ uvedl mluvčí švédského řetězce ICA. Některé obchody incident označily za technickou závadu, jiné za IT incident.
Na zabezpečení zařízení nyní pracují také jejich dodavatelé. Stephan Moelans, ředitel společnosti Sabcobel, která se specializuje na chladicí systémy, uvedl, že se snaží odstranit bezpečnostní slabiny a ochránit zařízení svých klientů. Jedním z řešení je jejich správa prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení. Část dodavatelů dokázala útoky rychle zastavit, v některých případech se však potraviny zachránit nepodařilo.