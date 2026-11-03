Heidi Klum vyhrála Halloween a rozzuřila internet. Modelka omylem vyspoilovala jeden z nejočekávanějších filmů příštích let

Heidi baví svými halloweenskými kostýmy již několik let. Ani letos nezklamala, když se představila jako obří useknutá ruka. Zároveň však nepotešila filmové fanoušky, protože svým nedopatřením prozradila pokračování Batmana. Jak se jí to povedlo?
Modelka si nechala dílo vytvořit v dílně Prosthetic Renaissance vedené Mikem Marinem, který zároveň pracuje na filmu The Batman: Part II režiséra Matta Reevese. Na Redditu se objevila fotografie zachycující přípravu a výrobu forem pro zmíněnou ruku, kterou Klum následně vynesla. Snímek však i nejspíš poodhalil, kdo budou záporáci v očekávaném pokračování Batmana.
Objevovaly se různé spekulace od Court of Owls přes Victora Zsasze až po Two-Face a zdá se, že se ve filmu objeví všichni tři. Na fotografii jsou totiž vidět formy hlav s popisky Zsasz a Owl 3.
Forma hlavy Briana Tyree Henryho jasně potvrzuje, že ztvárňuje Harveyho Denta, z něhož se v průběhu filmu stane Two-Face. Nahoře je také vidět nádoba s označením pro Victora Zsasze neboli postavu, o které se již dlouho spekuluje v souvislosti se Sebastianem Stanem. Objevuje se zde forma s označením Owl 3, což zapadá do dřívějších spekulací, a dokonce i náznaků samotného režiséra Matta Reevese, že by se ve filmu mohla objevit záporná organizace zvaná Court of Owls.
Nejvýraznějším jménem, které v této sbírce chybí, je Scarlett Johansson. Ta má ve filmu hrát významnou roli, přičemž někteří se domnívají, že ztvární hlavní zápornou postavu. Podle jedné z hlavních teorií by mohlo jít o Gildu Dent, manželku Harveyho Denta. Nedávno se však objevily i spekulace, že by mohla hrát Poison Ivy. Nic z toho ale není potvrzeno.
Snímek The Batman: Part II se momentálně natáčí, přičemž režisér Matt Reeves z projektu dočasně odstoupil kvůli rodinným záležitostem a nahradil ho Steven Soderbergh, který natáčení dokončí. Reeves se bude podílet na postprodukci a vyjádřil velkou vděčnost za Soderberghovu pomoc. Po několika odkládání snímků je premiéra filmu stanovena na 18. února 2028.