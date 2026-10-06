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25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
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dnes 6. října 2026 v 10:00
Čas čtení 6:34

25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci

25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Zdroj: archív Dominika
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Profesionální sportovec Dominik ze Slovenska žije poměrně minimalisticky. Místo auta, nového telefonu nebo drahých večeří raději buduje kapitál, který mu má v budoucnu přinést finanční svobodu.

25letý Dominik na svém Instagramu zveřejnil video, ve kterém ukázal svůj běžný život. Spí na matraci na zemi, nemá auto, telefon nemění každý rok a peníze, které by jiní utratili za věci či zážitky, raději investuje.

V komentářích se rychle objevili lidé, kteří mu vyčítali, že si jako mladý chlapec nic nedopřeje a žije smutný život. Někteří mu dokonce vzkázali, že může mít sice peníze, ale žádné vzpomínky, vždyť zítra ho může srazit tramvaj.

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V tomto článku si přečteš:
  • Kolik měsíčně investuje.
  • S jakou částkou začínal.
  • Kde bydlí a kolik platí za nájem.
  • Uvažuje o koupi investiční nemovitosti?
  • Co si všímá na mladých klucích, které trénuje.

On to však vidí úplně jinak. Podle něj nejde o šetření za každou cenu ani o to, aby si v mladosti nic neužil. Spíše si vědomě vybral, za co chce své peníze utrácet a co mu za ně nestojí. Zbytek se snaží odkládat a investovat s horizontem 20 až 30 let.

„Chtěl bych mít hlavně svobodu. Nechci být v šedesáti odkázaný na to, že musím chodit do práce, abych si mohl dovolit normálně žít. Když budu mít dostatečně velký kapitál, chci mít možnost rozhodnout se, zda budu pracovat, na čem budu pracovat a kolik času tomu budu věnovat,“ říká.

Dominik je kalistenik, zaměřuje se na cvičení s vlastní tělesnou váhou. Sportu obětoval velkou část mladosti, místo typického vysokoškolského života trénoval a postupně si budoval kariéru. Právě sport mu však přinesl i věci, které dnes považuje za mnohem cennější než peníze: cestování, kontakty, lepší angličtinu, práci i nové příležitosti.

První zahraniční soutěže si přitom musel financovat sám. Na mistrovství světa v Moskvě v roce 2019 si dokonce přes sociální sítě vybral přibližně 12 tisíc korun od lidí, aby mohl cestovat. Později se mu díky úspěchům a kontaktům otevřely možnosti, díky kterým už dnes na mnohé cesty dostává finanční podporu.

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Co bys vzkázal lidem, kteří ti pod videem psali, že si neužíváš život?

Nemyslím si, že když utrácím peníze, tak si tím automaticky užívám život. Mám rád úplně jiné věci. Baví mě sport, turistika, jít někam do přírody, zapálit si večer oheň, dívat se na západ slunce, povídat si s lidmi, jít na dobrou kávu.

A to jsou věci, které mě často nestojí skoro nic. Proto nemám pocit, že bych si něco odpíral. Jen jsem zjistil, co mě v životě opravdu dělá šťastným.

Jak jsi vlastně ty komentáře vnímal? Bral jsi je vážně, nebo tě spíš pobavily?

Spíš mě to pobavilo. Myslím si, že mnoho lidí si prohlédlo jen krátkou část videa a z ní si vytvořilo vlastní obraz o mém životě. Na druhé straně mi psali i mladí lidé, kteří se nad tím zamysleli a řekli mi, že díky tomu začali méně utrácet za věci, které vlastně nepotřebují. A právě to mě potěšilo nejvíce.

Ty ale myslíš na to, že se nechceš spoléhat na důchod...

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Co se dozvíš po odemknutí?

  • Kolik měsíčně investuje.
  • S jakou částkou začínal.
  • Kde bydlí a kolik platí za nájem.
  • Uvažuje o koupi investiční nemovitosti?
  • Co si všímá na mladých klucích, které trénuje.
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