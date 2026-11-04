Premiéra nového zpracování Harryho Pottera, tentokrát ve formě seriálu, je už za rohem. Na obrazovky dorazí během letošních Vánoc a Potterheads budou mít žně – chystají se totiž i nová vydání původní knižní předlohy.
Globální vydavatelé spouštějí kampaň Magic starts here, v českém překladu tedy Kouzlo začíná
právě tady. Za cíl si klade přivést k osudům „chlapce, který přežil“ novou generaci čtenářstva.
Kampaň chce dnešní generaci dětí a dospívajících zprostředkovat zážitek, který formoval miliony čtenářů*čtenářek před nimi, a otevřít jim bradavický svět plný fantazie, odvahy i přátelství. Byla by totiž přece jen škoda znát Harryho Pottera jen ze seriálu, když to byl právě on, kdo u mnoha z nás vybudoval celoživotní vztah ke knihám.
Chystají se tak nová vydání knih s oficiální seriálovou obálkou. První vejde do prodeje na konci listopadu.
Lákavější je pak chystaná ilustrovaná verze Harryho Pottera, za kterou stojí polská umělkyně Kaja Bajowska. Ta půjde do prodeje na začátku prosince. Český nakladatel Albatros spustil pro léta věrné i nové Potterheads celý web.
Reaguje tak na start seriálu z produkce HBO. Ten celou ságu rozdělí na několik sérií, přičemž na každou z nich připadne vždy jeden díl knihy. V hlavních postavách adaptace úspěšného příběhu z kouzelnického světa se představí Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley a John Lithgow jako Albus Brumbál. Režie se ujal Mark Mylod.