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Jak probíhá nahlášení úrazu pojišťovně? Zvládneš to i online a za pár minut
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Tento článek je PR zpráva společnosti Generali Česká pojišťovna.
dnes 26. října 2026 v 8:45
Čas čtení 1:46
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Jak probíhá nahlášení úrazu pojišťovně? Zvládneš to i online a za pár minut

Jak probíhá nahlášení úrazu pojišťovně? Zvládneš to i online a za pár minut
Zdroj: Unsplash / Anastase Maragos
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Za loňský rok vyřešila Generali Česká pojišťovna přes 225 tisíc škod z úrazového a životního pojištění. Pomáhá jí v tom digitalizace i automatizace.

Nahlásit pojišťovně škodu zabere pár minut, a to i v případě úrazů. Generali Česká pojišťovna vyplácí plnění už po první lékařské zprávě. To, že nahlášení škody zabere jen chvilku, potvrzují statistiky pojišťovny. Klienti a klientky nahlásí pojistnou událost průměrně do tří minut. Takto rychlého procesu dosahuje hlavně díky možnosti hlásit škody přes webový formulář a v mobilní aplikaci Moje Generali na pár kliknutí. 

Nahlášení úrazu zvládne každý

Proces je maximálně zjednodušený a nastavený tak, aby byl rychlý a přehledný. V aplikaci navíc klienti a klientky rovnou najdou část informací, které souvisí s jejich pojištěním, takže se nemusí zdržovat zbytečnými kroky. Díky tomu je hlášení přesné a bez zbytečných chyb. Tímto způsobem hlásí škody 70 procent lidí, což ukazuje, že je řešení srozumitelné.

Vyřízení škody pak může být právě v souvislosti s úrazy vůbec tím nejrychlejším způsobem. 90 procent menších úrazů v Generali Česká vyřeší do dvou dnů od momentu, kdy dostanou klientů a klientek všechny podklady. Ročně jde o více než 25 tisíc případů.

Jak rychle dostaneš peníze za pojistnou událost?

V Generali Česká řeší úrazy v režimu tzv. dopředné likvidace. Znamená to, že jakmile má pojišťovna od klientek či klientů k dispozici lékařskou zprávu s uvedením přesné diagnózy, peníze odesílají v podstatě obratem. Nečekají například na vyléčení, proto mají klienti a klientky k dispozici peníze v momentě, kdy je nejvíce potřebují. Pokud se diagnóza či léčba zkomplikuje, jsou v pojišťovně připraveni na další výplatu pojistného plnění.

Proces urychluje umělá inteligence i klientstvo

„Agenda úrazů bude vždy vyžadovat osobní přístup, lidé v tomto ohledu zůstávají nezastupitelní. Nicméně umělá inteligence a hlavně automatizace nám pomáhají v tom, abychom byli při vyřizování škod rychlejší. Navíc technologie máme dnes na tak pokročilé úrovni, že vybraný segment jednodušších úrazových škod dokážeme vyřešit v podstatě zcela automatizovaně,“ vysvětluje Jan Vargai z Generali České.

Jan Vargai, senior manažer likvidace pojistných událostí životního pojištění v Generali České pojišťovně
Jan Vargai, senior manažer likvidace pojistných událostí životního pojištění v Generali České pojišťovně Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Rychlost vyřízení škod se může v budoucnu posouvat. V současnosti se pohybuje v řádu několika dnů, v řadě případů i několika hodin. „Jsem přesvědčený, že není nerealistické, abychom se v relativně brzké době dostali k minutám. To vše samozřejmě se závazkem toho, že škoda bude vyřešená profesionálně a korektně,“ říká Jan Vargai.

Vyřízení škody mohou urychlit i klienti a klientky, a to hlavně tím, že dodají dokumenty, které od nich pojišťovna potřebuje. Pokud se stane, že něco není tak, jak to situace vyžaduje, pracovníci a pracovnice volají, aby si doplnili informace. Podle Jana Vargaie je to nejrychlejší způsob, jak řešení pojistné události posunout rychle dopředu. „Roste i počet lidí, se kterými komunikujeme v rámci online systémů – na webu nebo v klientské zóně a v aplikaci Moje Generali totiž mají možnost nejen sledovat průběh vyřizování škody, ale také si s likvidátorem psát.

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Náhledový obrázek: Unsplash / Anastase Maragos
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