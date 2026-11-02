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Zemřel jeden za zakladatelů techna Juan Atkins. Bylo mu 64 let
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dnes 2. listopadu 2026 v 13:30
Čas čtení 0:41
Anna-Marie Hanzlíková

Zemřel jeden za zakladatelů techna Juan Atkins. Bylo mu 64 let

Zemřel jeden za zakladatelů techna Juan Atkins. Bylo mu 64 let
Zdroj: Juan Atkins / propagační materiál
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Atkins se proslavil jako jeden z trojice The Belleville Three. Společně s Derrickem Mayem a Kevinem Saundersonem jsou považováni za zakladatele techna jako žánru.

Jeho základy tak položili už v první polovině 80. let minulého století, jak připomínají například Novinky. O úmrtí informoval server Resident Advisor, kterému smutnou zprávu potvrdila zastupující agentura Greensmith Artists.

Atkinse našli bez známek života na hotelovém pokoji v Mexico City, kde měl večer vystupovat. Byl převezen do nemocnice, kde ho prohlásili za mrtvého.

„Atkins vytvořil zářivou, strojovou formu elektronické hudby, nejprve jako člen dua Cybotron a poté pod pseudonymem Model 500, která dokázala ovládnout taneční parket a zároveň evokovat sci-fi fantazie. Byl prvním, kdo použil termín ‚techno‘ v souvislosti s tímto tvrdým elektronickým stylem, čímž předběhl vznik celého žánru, který dnes představuje jeden z pilířů taneční kultury,“ shrnuje jeho životní přínos The Guardian.

Atkins se narodil roku 1962 v Detroitu, odkud se s rodinou později přestěhoval do Belleville v Michiganu. Právě tam potkal své souputníky Derricka Maye a Kevina Saundersona, se kterými později založil trio Belleville Three, které položilo základy dnešní podoby techna.

Atkins měl také úspěšnou sólovou kariéru, vystupoval pod pseudonymem Model 500. V roce 1985 založil vlastní label Metroplex.

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Náhledový obrázek: Juan Atkins / propagační materiál
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