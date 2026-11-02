Atkins se proslavil jako jeden z trojice The Belleville Three. Společně s Derrickem Mayem a Kevinem Saundersonem jsou považováni za zakladatele techna jako žánru.
Jeho základy tak položili už v první polovině 80. let minulého století, jak připomínají například Novinky. O úmrtí informoval server Resident Advisor, kterému smutnou zprávu potvrdila zastupující agentura Greensmith Artists.
Atkinse našli bez známek života na hotelovém pokoji v Mexico City, kde měl večer vystupovat. Byl převezen do nemocnice, kde ho prohlásili za mrtvého.
„Atkins vytvořil zářivou, strojovou formu elektronické hudby, nejprve jako člen dua Cybotron a poté pod pseudonymem Model 500, která dokázala ovládnout taneční parket a zároveň evokovat sci-fi fantazie. Byl prvním, kdo použil termín ‚techno‘ v souvislosti s tímto tvrdým elektronickým stylem, čímž předběhl vznik celého žánru, který dnes představuje jeden z pilířů taneční kultury,“ shrnuje jeho životní přínos The Guardian.
Atkins se narodil roku 1962 v Detroitu, odkud se s rodinou později přestěhoval do Belleville v Michiganu. Právě tam potkal své souputníky Derricka Maye a Kevina Saundersona, se kterými později založil trio Belleville Three, které položilo základy dnešní podoby techna.
Atkins měl také úspěšnou sólovou kariéru, vystupoval pod pseudonymem Model 500. V roce 1985 založil vlastní label Metroplex.