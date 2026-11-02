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Plánované vykácení parku v Bubenči narazilo. Rada schválila námitky vůči výstavbě
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dnes 2. listopadu 2026 v 15:30
Čas čtení 1:45
Timon Láska

Plánované vykácení parku v Bubenči narazilo. Rada schválila námitky vůči výstavbě

Plánované vykácení parku v Bubenči narazilo. Rada schválila námitky vůči výstavbě
Zdroj: Anna Matoušková / se svolením
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Pozemek okolo bubenečské nemocnice vlastní Penta, která chce část parku vykácet a zastavět. Radnici vadí rozpor mezi deklarovaným záměrem vystavět zařízení sociální péče a plánovaným účelem stavby. Petici na záchranu parku podepsalo přes 2 700 lidí.

Podle radního městské části pro životní prostředí a klima Petra Palackého využívá úřad na úseku samosprávné působnosti svých zákonných možností, a z pozice účastníka řízení podává námitky v rámci běžícího řízení odstranění stavby staré nemocnice a výstavbě „Zařízení sociální péče Chittussi, Praha 6.“

Rozhodnutí o vykácení více než desítky stromů v parku u Chittussiho ulice v Bubenči se Refresher věnoval podrobně. Vlastník pozemku, společnost Nebeský klid (jediným jejím akcionářem je Penta), park uzavřel pro veřejnost a jeho výraznou část plánuje vykácet a zastavět zmíněným zařízením sociální péče. Spolu s uzavřením objektu dostalo z areálu výpověď také komunitní centrum Tusculum.

Penta i díky chybějící právní definici „zařízení sociální péče“ pracuje s netransparentní podobou budoucí výstavby. V areálu už jedna budova se stejnou kolaudací vznikla – místo veřejně dostupného sociálního zařízení ale Vila Chittussi disponuje pouze několika luxusními byty.

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Proti plánovanému vykácení vzrostlých stromů se zvedla vlna občanské nevole. Iniciativa Zachraňte park v Bubenči sepsala petici požadující zachování přístupného parku a zamezení kácení. K dnešnímu dni ji podepsalo 2 780 osob.

„Hlavní námitkou je požadavek městské části, aby byl ve společném řízení jednoznačně vyjasněn a doložen skutečný účel, provozní model a soulad budoucího užívání objektů s deklarovanými parametry a funkcí záměru odpovídajícímu podané žádosti (zařízení sociální péče),“ uvedl Palacký na svém facebooku.

Tusculum, park, Chittussiho, Praha 6
Pohled do dnes uzavřeného areálu, kde se nacházelo komunitní centrum Tusculum Zdroj: Petrohradská Kolektiv / Propagační materiál

Následně popsal, že rozhodnutí o kácení zeleně je odůvodněno výlučně budoucí realizací zařízení sociální péče, a nemohlo by obstát při realizaci záměru jiného využití. „Projekt výstavby i veřejná vyjádření investora nicméně vytvářejí důvodné pochybnosti, že deklarovaný účel stavby nebude dodržen.“

Vyjádření PR manažera Penta Real Estate Tomáše Weisse pro Refresher.cz:

„Jde dlouhodobě o soukromý pozemek vlastněný Penta Real Estate, nikoliv park – ten se nachází v bezprostředním sousedství a jde o park Willyho Brandta. Na tomto soukromém pozemku je evidováno 133 stromů a z nich bude nutné odstranit pouze 12, tedy méně než 10 procent. Zbývajících 121 stromů zachováme a za pokácené vysadíme 36 nových stromů a dalších 338 keřů a popínavých rostlin. Náhradní výsadba tak bude co do počtu stromů trojnásobná oproti počtu odstraněných.“

„Pokud jde o komunitní centrum Tusculum, část soukromého areálu byla skutečně v rámci jeho dočasného oživení poskytnuta občanskému sdružení za zvýhodněné, nižší než tržní nájemné. Od počátku nicméně bylo smluvně dohodnuto, že jde o dočasné využití před zahájením připravovaného developerského projektu, o kterém byl nájemce informován. Podmínky dočasného užívání byly takto zakotveny v nájemní smlouvě.“

Městská část pro výstavbu požaduje i další podmínky. Mez nimi nepřerušený a bezpečný provoz sousedící LDN provozované městem, která se má v budoucnu přesunout do nové budovy v Ruzyni. Dále je podle Palackého nutností „zajištění ochrany koryta potoka a samotného vodního toku před negativními dopady stavební činnosti, a prověření možnosti navýšení rozsahu nové zeleně“.

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Náhledový obrázek: Anna Matoušková / se svolením
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