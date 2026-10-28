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Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
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dnes 28. října 2026 v 11:00
Čas čtení 1:02
Ella Petrová

Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik

Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Zdroj: 20th Century Fox / Syrn / propagační materiál
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Herečka se již ladí do vánoční nálady a internet opět překvapila.

Jak je již známo, Sydney Sweeney dává ráda své přednosti na odiv. K tomu si i založila značku SYRN se spodním prádlem, kdy každá její kampaň mívá nějaký příběh. Tentokrát vydává hned čtyři vánoční kolekce, které doprovází scény inspirované svátečními klasikami jako je Sám doma, Jak Grinch ukradl Vánoce, Mrtvá nevěsta Tima Burtona nebo Bílé Vánoce. 

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V úvodu reklamy herečka sedí v čalouněném křesle, pochutnává si na zmrzlině a zapíná televizi přesně ve stylu filmu Sám doma. Na obrazovce se následně objeví ona sama, s vlasy zapletenými do copánků, čímž připomíná postavu Cindy Lou Who z příběhu Jak Grinch ukradl Vánoce.
 

syrn syrn syrn syrn
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(5)


Pak se změní v Mrtvou nevěstu, kde už je odhalená mnohem více. Z comfy prádla přeskočí do červené krajkové sady. V posledním pohledu odkazuje na snímek Bílé Vánoce, kdy má na sobě bledě modrý krajkový set, rukavičky a v rukou vějíře z peří.
 
Na dalších snímcích ztvárňuje Kevina, kdy se před zrcadlem holí a pak vykřikne. Jinde dokonce představila svetry i pro psy, aby se prý během svátků konečně mohla sladit celá rodina. 

Jaké byly reakce lidí?

Její kampaň v lidech vzbudila smíšené reakce. Mnozí se bouřili, že ničí vánoční klasiky. „Hele tohle jsou pohádky pro děti,“ upozornila v komentářích pod instagramovým postem jedna z uživatelek. „Cindy Lou je šest. Doufám, že to pomůže!“ přidala se další. „Holka, ještě není pozdě na to to smazat,“ nezdráhala se jiná. „To, že si v asi 90 procentech svého obsahu nebo focení hraješ na malou holčičku, začíná být divné,“ upozornila další z uživatelek. Našli se ale i tací, kterým se nápad zamlouval.

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Náhledový obrázek: 20th Century Fox / Syrn / propagační materiál
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