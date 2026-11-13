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Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
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dnes 13. listopadu 2026 v 8:00
Čas čtení 1:17
Timon Láska

Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence

Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
Zdroj: Vinyla Night/Dušan Krejdl/se svolením
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Šestý ročník výzvy Bastl Electronic Track přináší změnu: Vinyla neocení jeden hotový track, ale nabídne tři dvoutýdenní rezidence v Cabin Studiu v Pečicích. Organizace ocení i nové tváře hudební publicistiky.

Na rezidenci v Pečicích vybraní elektroničtí producenti*ky dostanou prostor na rozvoj vlastních projektů a hudby za podpory zkušených mentorů. Na rezidenci propojí samostatnou tvorbu s praktickými workshopy a konzultacemi, roli mentorů zastanou Tomáš Niesner, Václav Peloušek a Václav Mach.

 
 
 
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Příspěvek sdílený Vinyla (@vinyla.cz)

„Po pěti ročnících jsme chtěli výzvu posunout dál. Nejde už jen o to vybrat zajímavý hotový track, ale dát producentům a producentkám čas, prostor a zázemí, ve kterém mohou svou tvorbu skutečně rozvíjet. Rezidence umožní soustředit se dva týdny na vlastní projekt, konzultovat ho s lidmi z oboru a zároveň pracovat s nástroji a technologiemi, ke kterým by se účastníci jinak třeba vůbec nedostali,“ říká za koordinátory cen Vinyla Pavel Uretšlégr.

Organizace nabídnou vítezům*kám podporu i po skončení pobytu. Získají tak možnost koncertního uvedení vznikající tvorby ve spolupráci s organizacemi Heartnoize Promotion, festivalem Beseda u Bigbýtu, Noise Kitchen a Průběžným festivalem Vinyla.

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Výzva je určena elektronickým producentům*kám na začátku i v rozvoji jejich tvůrčí cesty. Porota přihlédne především k autorské koncepci, originalitě, inovativní práci se zvukem a širšímu hudebnímu a kulturnímu kontextu projektu.

Letošní ročník cen Vinyla ocení i aspirující hudební publicisty*ky. Cena Jany „Apačky“ Grygarové se v březnu udělí posedmé.

Vinyla
Open call Ceny Vinyla Zdroj: Vinyla

„Hudební publicistika se proměňuje stejně rychle jako prostředí, ve kterém vzniká. Vedle tradičních textů nás zajímají podcasty i další formáty a především autoři a autorky, kteří dokážou hudbu zasadit do širších souvislostí. Chceme dát prostor novým hlasům bez ohledu na to, v jakém věku se rozhodli s publicistikou začít,“ dodává Pavel Uretšlégr.

Cenu v uplynulých letech získali*y např. spoluautorka podcastu Sirény Aneta Jetmar Martínková, redaktorka Radia Wave Sarah Abulkasim, kulturní publicistky Julia Pátá a Nora Třísková.

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Autoři*ky se do publicistické výzvy hlásí portfoliem nejméně tří prací a stručným profesním či publikačním životopisem. Podklady je možné posílat do 25. ledna 2027 na adresu [email protected]. Stejná uzávěrka platí pro rezidenční program Bastl Electronic Track, do kterého se zájemci hlásí prostřednictvím online formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách Vinyly.

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