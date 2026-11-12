Dokumentární film s názvem Russell Brand: Open Secret má podle Netflixu mapovat jeho vzestup ke slávě a následný pád po obviněních ze sexuálního obtěžování.
Nový dokumentární film Russell Brand: Open Secret, který bude mít premiéru na Netflixu 13. listopadu, sleduje cestu Russella Branda od komika a filmové hvězdy přes politického aktivistu a youtubera známého šířením konspiračních teorií až po jeho trestní stíhání a soud, které ovládly titulky médií.
Russell Brand byl 5. listopadu londýnským soudem shledán vinným z jednoho případu znásilnění a tří případů sexuálního napadení. Z dalších dvou případů znásilnění a jednoho pokusu o sexuální napadení byl shledán nevinným. Krátce nato byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 10 a půl roku. Podle rozsudku využíval svou slávu jako „vypočítavý predátor“. Oběti vypověděly, že jim způsobil přetrvávající trauma.
Brand veškerá obvinění odmítal
Během procesu Russell Brand přiznal, že v minulosti svou slávu sobecky zneužíval k navazování sexuálních vztahů, přesto ale trval na tom, že nikdy neměl sex bez souhlasu druhé osoby. Kauza se však naplno rozjela v roce 2023, kdy byl zveřejněn investigativní dokument britské stanice Channel 4 a novinové reportáže, po kterých se na policii obrátily další ženy. Vyšetřovatelstvo následně vyslechlo více než sto svědků a svědkyň.
Odsouzený herec a komik navíc podle TMZ uspořádal plážovou „going-away“ party na rozloučenou. TMZ také získalo i fotky Russella Branda z rozlučkové party, na nichž se usmívá. Akce se měla konat 27. září na Grayton Beach na Floridě, těsně před zahájením jeho soudního procesu ve Velké Británii kvůli obvinění ze znásilnění.
Zmíněný dokumentární film měla v režii Olivia Isaacs a vznikl ve společnosti 72 Films, která patří pod Fremantle, tedy stejnou společnost, která produkovala snímek Jimmy Savile: A British Horror Story. Film Russell Brand: Open Secret přináší výpovědi osob z jeho okolí i archivní záběry. Kromě toho nabízí vhled do Brandova života i do vyšetřování, které vedly deníky The Times a The Sunday Times prostřednictvím hlavní mediální korespondentky Rosamund Urwin a investigativní korespondentky Charlotte Wace.
Film bude k dispozici ke streamování na Netflixu už od 13. listopadu.