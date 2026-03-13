Ceny Vinyla ocenily sílu osobních výpovědí. Uspěli Black Tar Jesus, Rivermoans a Miloš Hroch

Ocenění si odnesli také producent Tim Dubenchuk a publicista Petr Uram.
Hudební ceny Vinyla vyhlásily vítěze svého XV. ročníku. Deskou roku se stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, syrová nahrávka propojující kytarový minimalismus, temné syntezátorové plochy a vrstvy nočního hluku. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové, jejíž debut Wet Scores for Listening pracuje s vícehlasým zpěvem a inspirací duchovní hudbou.
Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu v širším společensko-kulturním kontextu.
„Letošní ročník ukázal, jak silně dokáže současná česká hudba pracovat s osobní zkušeností. Ať už jde o temnou introspekci Black Tar Jesus, duchovní rozměr projektu Rivermoans nebo historickou perspektivu knihy Miloše Hrocha, všechny oceněné projekty spojuje snaha přemýšlet o hudbě v širších souvislostech a posouvat její hranice,“ říká jeden z koordinátorů cen Vinyla Pavel Uretšlégr.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 13. března v pražském klubu ARCHA+.
Kdo získal cenu za publicistiku a kdo za fresh elektronickou hudbu?
Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku ceny Vinyla udělují autorům a autorkám, kteří přinášejí nové pohledy na hudební scénu a zasazují ji do kulturního a společenského kontextu, a letos ji vyhrál Petr Uram. O letošním laureátovi rozhodla především výrazná autorská osobitost. „Texty Petra Urama dlouhodobě ukazují, že hudební publicistika může být přesná, kritická i čtivá zároveň. Umí psát o hudbě v širších souvislostech a přitom neztrácet cit pro samotnou scénu. Právě takové autory chceme prostřednictvím Ceny Jany „Apačky“ Grygarové podporovat,“ říká druhý z koordinátorů cen Vinyla Tomáš Grombíř.
Vítězem výzvy Bastl Electronic Track se stal producent Tim Dubenchuk se skladbou Go Tell It On The Mountain. „Na této skladbě porotu zaujala především její vrstevnatost a odvaha pracovat s různými hudebními formami. Dubenchuk dokáže spojovat akustické nástroje, elektroniku i terénní nahrávky do kompaktního a osobitého celku,“ doplňuje Grombíř. Cílem projektu Bastl Electronic Track je dlouhodobě podporovat nové talenty domácí elektronické scény.
Hudební ceny Vinyla podruhé proběhly ve festivalovém formátu Vinyla Night v prostoru pražského klubu ARCHA+, kde představily to nejzajímavější z české hudební scény. V rámci večera vystoupili na dvou scénách nominovaní Gufrau, Rivermoans, teige a matyášovi kamarádi, které doplnili speciální hosté post-hudba, Miss Petty a sxilence. Program obohatilo živé natáčení pořadu Startér Radia Wave a celým večerem provázel moderátor Filip Černý z Radia Wave.
„Letošní ročník Vinyly probíhá v době, kdy se znovu otevřela debata o postavení kultury ve společnosti. Hudba a umění přitom nejsou luxusem, ale přirozenou součástí veřejného prostoru. Právě proto považujeme za důležité připomínat sílu nezávislé scény a podporovat lidi, kteří ji vytvářejí – od hudebníků přes promotéry až po publicisty,“ uzavírá Pavel Uretšlégr.
Komentář k výsledkům od porotce ceny Vinyla a šéfredaktora Refresheru Vojtěcha Tkáče
Vinylu v kategorii Deska získává Tomáš Kopáček aka Black Tar Jesus za své aktuální album AFTERMATH. Zatímco před lety se kvůli nahrávání písniček zamkl s kytarou a mikrofonem do klubu Ankali, tentokrát se uzavřel do světa hororové hry Bloodborne. Prý s ní v posledních letech strávil víc času než s hudebními nástroji. Výsledkem se stala syrová deska o devíti skladbách, která je emočně stejně bezbřehá jako klaustrofobická. Kytary doplnily syntezátorové plochy a nánosy příjemného nočního hluku. O Kopáčkovi kdysi psalo věhlasné americké médium Pitchfork, není pochyb o tom, že by si to znovu zasloužil i díky Vinylou oceněnému AFTERMATH.