dnes 12. března 2026 v 15:09
Čas čtení 0:45
Michal Drahný

Čeští lvi se blíží! Minulé vítěze a vítězky si můžeš prohlédnout na výstavě před Kongresákem

Zdroj: Nikola Navrátilová / tisková zpráva
Nejprestižnější ocenění české kinematografie proběhne již tento víkend a než se dozvíš, kdo si sošku Českého lva odnese za loňský rok, připravila akademie před Kongresovým centrem exkluzivní výstavu.

Právě tam totiž udílení cen o víkendu proběhne a do neděle jsou před budovou Kongresového centra k vidění portrétní fotografie držitelů cen z minulých let. Výstava je složena z fotografií Nguyen Phuong Thao z magazínu Reflex.

Velkoformátové portréty připomínají chvíle překvapení, dojetí i ryzí radosti. Snímky vznikaly doslova během několika minut v improvizovaném ateliéru v zákulisí Rudolfina, kde udílení cen probíhalo v minulých ročnících.

Výstava oceněných před Kongresovým centrem
Výstava oceněných před Kongresovým centrem Zdroj: Nikola Navrátilová / tisková zpráva

„Aby takové důležité focení dopadlo dobře, musím mít připravený koncept. Měl by být jednoduchý, ale účinný – například postavený na zajímavém svícení. Dávám ale i velký prostor improvizaci, spontánním reakcím a přirozeným emocím,“ popisuje sérii snímků fotografka. „I v krátkém čase se dá navázat vztah a důvěra mezi fotografem a portrétovaným, bez toho by dobré fotografie nemohly vzniknout.“

Mezi portrétovanými najdeme například režiséra a herce Jiřího Mádla, herečky Pavlu Beretovou, Simonu Lewandowskou a Tatianu Pauhofovou, herce Oldřicha Kaisera, ale i držitele cen v kategoriích jako nejlepší masky, scénografie, kamera, zvuk či kostýmy, bez jejichž práce by žádný film nevznikl, přesto jejich tváře divákům zůstávají skryté.

V sobotu 14. března proběhne udílení cen, večerem bude provádět stand-up komička Bianca Cristovao a přenos poběží na České televizi od 20:10.

FILMY & SERIÁLY
