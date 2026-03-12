Nejprestižnější ocenění české kinematografie proběhne již tento víkend a než se dozvíš, kdo si sošku Českého lva odnese za loňský rok, připravila akademie před Kongresovým centrem exkluzivní výstavu.
Právě tam totiž udílení cen o víkendu proběhne a do neděle jsou před budovou Kongresového centra k vidění portrétní fotografie držitelů cen z minulých let. Výstava je složena z fotografií Nguyen Phuong Thao z magazínu Reflex.
Velkoformátové portréty připomínají chvíle překvapení, dojetí i ryzí radosti. Snímky vznikaly doslova během několika minut v improvizovaném ateliéru v zákulisí Rudolfina, kde udílení cen probíhalo v minulých ročnících.
„Aby takové důležité focení dopadlo dobře, musím mít připravený koncept. Měl by být jednoduchý, ale účinný – například postavený na zajímavém svícení. Dávám ale i velký prostor improvizaci, spontánním reakcím a přirozeným emocím,“ popisuje sérii snímků fotografka. „I v krátkém čase se dá navázat vztah a důvěra mezi fotografem a portrétovaným, bez toho by dobré fotografie nemohly vzniknout.“
Mezi portrétovanými najdeme například režiséra a herce Jiřího Mádla, herečky Pavlu Beretovou, Simonu Lewandowskou a Tatianu Pauhofovou, herce Oldřicha Kaisera, ale i držitele cen v kategoriích jako nejlepší masky, scénografie, kamera, zvuk či kostýmy, bez jejichž práce by žádný film nevznikl, přesto jejich tváře divákům zůstávají skryté.
V sobotu 14. března proběhne udílení cen, večerem bude provádět stand-up komička Bianca Cristovao a přenos poběží na České televizi od 20:10.