Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 10. února 2026 v 7:00
Čas čtení 5:18

Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek

Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Zdroj: Refresher
Markéta Princová
Markéta Princová
Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Otestovali jsme deset oříškových čokolád z běžných supermarketů.

Valentýn se blíží a s ním i všudypřítomná srdíčka, květiny a… čokoláda. Jasně, můžeš sáhnout po své osvědčené klasice, ale co když se v regálu supermarketu skrývá něco lepšího? My jsme se rozhodli, že letos nebudeme brát první čokoládu, která nám přijde pod ruku. Místo toho jsme připravili test, ve kterém jsme ochutnali deset různých oříškových čokolád – od levnějších supermarketových až po ty o něco víc fancy.

A proč právě oříškové? Protože je to nesmrtelná kombinace. Sladká čokoláda + křupavé oříšky = jistota. Jenže rozdíly jsou obrovské. Záleží na tom, kolik oříšků v čokoládě skutečně je, jak se rozpouští v puse, a taky na tom, jestli tě sladkost po dvou kouscích neodradí od dalšího ujídání.

Hodnotili jsme chuť, strukturu, sladkost, křupavost oříšků a celkový dojem. A protože čokoláda není jen o tabulkách a procentech, přidali jsme i osobní pocity. Tak pojďme zjistit, která čokoláda je ideální pro tebe, pro tvého Valentýna – nebo prostě jen na chvíli, kdy potřebuješ malou sladkou radost.

Doporučeno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat 9. února 2026 v 21:01

10. místo – Milly Milk Chocolate Hazelnut

Milly Milk Chocolate Hazelnut
Milly Milk Chocolate Hazelnut Zdroj: Refresher

Lískové ořechy: 12 procent
Hmotnost: 100 gramů
Cena: 34,90 korun

Milly nás trochu zklamala. Na první ochutnání zaujme specifickou chutí, ale rychle zjistíš, že je úplně jinde než klasická mléčná čokoláda. Je až moc sladká a oříšků je tu tak akorát.

Chuťově nás nejvíc překvapil silnější vanilkový extrakt. Sice je sám o sobě fajn, ale v záplavě ostatních značek působí spíš navíc. Pro někoho může být Milly zajímavou odbočkou, pro většinu týmu ale spadla spíš do kategorie „meh“.

Pokud hledáš čokoládu, která připomíná klasiku s pořádnými oříšky, Milly ti pravděpodobně nedá to, co očekáváš. Ale pokud tě baví experimentální sladkosti s vanilkovým nádechem, může být právě pro tebe malým překvapením.

9. místo – Schogetten Alpine Milk Chocolate

Schogetten Alpine Milk Chocolate
Schogetten Alpine Milk Chocolate Zdroj: Refresher

Lískové ořechy: 10 procent
Hmotnost: 100 gramů
Cena: 46,90 korun

Schogetten se umístila těsně před koncem, a není těžké pochopit proč. Oříšků má jen 10 procent, takže ten kýžený křupavý moment je poměrně slabý. Čokoláda je hodně sladká a má spíš jednotvárnou chuť, a navíc se na konci objeví jemná pachuť, která celkový dojem trochu kazí.

Doporučeno
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis 3. února 2026 v 11:00

Není to úplná katastrofa – pro rychlou sladkou mlsku funguje, ale pokud hledáš čokoládu, která opravdu potěší kombinací mléčné čokolády a oříšků, Schogetten prostě za ostatními zaostává. Je to takový sladký, ale slabší průměr, který rozhodně nenadchne.

8. místo – Clever Vollmilch Nuss Schokolade

Clever Vollmilch Nuss Schokolade
Clever Vollmilch Nuss Schokolade Zdroj: Refresher

Lískové ořechy: 12 procent
Hmotnost: 100 gramů
Cena: 34,90 korun

Čokoláda je jemná a hodně sladká, takže jeden čtvereček stačí, aby ses cítil*a uspokojeně. Když si dáš další, ucítíš, že už je to too much. Oříšků je v čokoládě tak akorát, to ceníme.

Na chuť je příjemná, to ano, ale po prvním kousnutí tě už moc nebaví a rychle se stává jednotvárnou. Clever sice nepatří mezi topky v testu, ale rozhodně potěší, pokud potřebuješ doplnit energii. Hodí se spíš pro ty, kdo chtějí rychlou nálož sladkého, ale srdce oříškového fanouška asi úplně nezahřeje.

7. místo – Merci Hazelnut-Almond

Merci Hazelnut-Almond
Merci Hazelnut-Almond Zdroj: Refresher

Lískové ořechy: 15 procent
Mandle: 5 procent
Hmotnost: 100 gramů
Cena: 72,90 korun

Teď se podíváme na jednu z dražších značek. Merci body sbírá hlavně na první pohled. Balení je opravdu krásné – čtyři samostatně zabalené kousky působí elegantně a dělají z čokolády ideální malý dárek, třeba právě na Valentýna.

Čokoláda je hodně jemná, stejně tak i oříšky, které nijak neruší a hezky zapadnou do celkového chuťového profilu. Jenže v porovnání s ostatními značkami v testu se Merci nakonec ukázala spíš jako příjemný průměr. Chutná, baví, neurazí… ale když dojde na skutečně výraznou čokoládovou chuť a pořádný oříškový zážitek, najdou se i lepší volby.

Merci je tak čokoláda, kterou oceníš hlavně kvůli vzhledu a jemnosti, ale pokud hledáš něco, co ti zůstane v paměti ještě dlouho po posledním kousnutí, budeš se chtít poohlédnout o kousek výš v žebříčku.

Doporučeno
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou 9. února 2026 v 13:00
Čti na další straně
Článek pokračuje na další straně
Strana 1 z 3
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
GASTRO GASTRO TIPY TESTY
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 3 dny
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
Lifestyle news
Předpověděli Simpsonovi zase budoucnost? Nová teorie se týká Epsteinova ostrova
před 20 minutami
Maniak připravil unikátní hudební reality show. Celé nové album nahrává v živém vysílání
před hodinou
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
včera v 16:58
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
včera v 14:23
Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
včera v 13:56
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
včera v 11:01
Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
včera v 10:03
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
včera v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
před 2 dny
Jeffrey Epstein stále žije a hraje Fortnite? Tvůrci hry museli vyvrátit konspirační teorie
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Sport Policie Česko
Více
Bývalá přítelkyně Epsteina chce odhalit „nefiltrovanou pravdu“. Od Trumpa však žádá milost
před 2 hodinami
Epsteinovu kauzu už prošetřuje česká policie. Nezletilé dívky měl hledat i u nás
včera v 17:03
Na bezpečnostní konferenci v Mnichově zamíří prezident Pavel i Macinka. Spolu ale nepojedou
včera v 15:09

Více z tématu Gastro

Všechno
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
před 2 dny
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle
24. 1. 2026 7:00
Rafinované fried chicken i mexická, kde to vypadá jako v paláci. Toto jsou naše nejoblíbenější podniky pro rok 2026
Rafinované fried chicken i mexická, kde to vypadá jako v paláci. Toto jsou naše nejoblíbenější podniky pro rok 2026
21. 1. 2026 7:00
Česko předběhlo Dolomity i Čínu. Prestižní Michelinský průvodce ho zařadil mezi nejlepší destinace světa na druhé místo
Česko předběhlo Dolomity i Čínu. Prestižní Michelinský průvodce ho zařadil mezi nejlepší destinace světa na druhé místo
20. 1. 2026 8:14
Více z tématu Zdraví Všechno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
4. 2. 2026 9:49
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
30. 1. 2026 9:48
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 3 dny
Bývalá přítelkyně Epsteina chce odhalit „nefiltrovanou pravdu“. Od Trumpa však žádá milost
před 2 hodinami
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
včera v 21:01
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
před 4 dny
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
včera v 11:01

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 hodinami
1
Otestovali jsme deset oříškových čokolád z běžných supermarketů.
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
včera v 21:01
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
včera v 14:23
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
včera v 13:30
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
včera v 13:30
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
včera v 16:58
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 hodinami
1
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 3 dny
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
včera v 07:32
1
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 3 dny
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
včera v 13:30
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 4 dny
3
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
včera v 16:58
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Zpět
Sdílet
Diskuse