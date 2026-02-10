Otestovali jsme deset oříškových čokolád z běžných supermarketů.
Valentýn se blíží a s ním i všudypřítomná srdíčka, květiny a… čokoláda. Jasně, můžeš sáhnout po své osvědčené klasice, ale co když se v regálu supermarketu skrývá něco lepšího? My jsme se rozhodli, že letos nebudeme brát první čokoládu, která nám přijde pod ruku. Místo toho jsme připravili test, ve kterém jsme ochutnali deset různých oříškových čokolád – od levnějších supermarketových až po ty o něco víc fancy.
Hodnotili jsme chuť, strukturu, sladkost, křupavost oříšků a celkový dojem. A protože čokoláda není jen o tabulkách a procentech, přidali jsme i osobní pocity. Tak pojďme zjistit, která čokoláda je ideální pro tebe, pro tvého Valentýna – nebo prostě jen na chvíli, kdy potřebuješ malou sladkou radost.
10. místo – Milly Milk Chocolate Hazelnut
Lískové ořechy: 12 procent
Hmotnost: 100 gramů
Cena: 34,90 korun
Milly nás trochu zklamala. Na první ochutnání zaujme specifickou chutí, ale rychle zjistíš, že je úplně jinde než klasická mléčná čokoláda. Je až moc sladká a oříšků je tu tak akorát.
Chuťově nás nejvíc překvapil silnější vanilkový extrakt. Sice je sám o sobě fajn, ale v záplavě ostatních značek působí spíš navíc. Pro někoho může být Milly zajímavou odbočkou, pro většinu týmu ale spadla spíš do kategorie „meh“.
Pokud hledáš čokoládu, která připomíná klasiku s pořádnými oříšky, Milly ti pravděpodobně nedá to, co očekáváš. Ale pokud tě baví experimentální sladkosti s vanilkovým nádechem, může být právě pro tebe malým překvapením.
9. místo – Schogetten Alpine Milk Chocolate
Lískové ořechy: 10 procent
Hmotnost: 100 gramů
Cena: 46,90 korun
Schogetten se umístila těsně před koncem, a není těžké pochopit proč. Oříšků má jen 10 procent, takže ten kýžený křupavý moment je poměrně slabý. Čokoláda je hodně sladká a má spíš jednotvárnou chuť, a navíc se na konci objeví jemná pachuť, která celkový dojem trochu kazí.
Není to úplná katastrofa – pro rychlou sladkou mlsku funguje, ale pokud hledáš čokoládu, která opravdu potěší kombinací mléčné čokolády a oříšků, Schogetten prostě za ostatními zaostává. Je to takový sladký, ale slabší průměr, který rozhodně nenadchne.
8. místo – Clever Vollmilch Nuss Schokolade
Lískové ořechy: 12 procent
Hmotnost: 100 gramů
Cena: 34,90 korun
Čokoláda je jemná a hodně sladká, takže jeden čtvereček stačí, aby ses cítil*a uspokojeně. Když si dáš další, ucítíš, že už je to too much. Oříšků je v čokoládě tak akorát, to ceníme.
Na chuť je příjemná, to ano, ale po prvním kousnutí tě už moc nebaví a rychle se stává jednotvárnou. Clever sice nepatří mezi topky v testu, ale rozhodně potěší, pokud potřebuješ doplnit energii. Hodí se spíš pro ty, kdo chtějí rychlou nálož sladkého, ale srdce oříškového fanouška asi úplně nezahřeje.
7. místo – Merci Hazelnut-Almond
Lískové ořechy: 15 procent
Mandle: 5 procent
Hmotnost: 100 gramů
Cena: 72,90 korun
Teď se podíváme na jednu z dražších značek. Merci body sbírá hlavně na první pohled. Balení je opravdu krásné – čtyři samostatně zabalené kousky působí elegantně a dělají z čokolády ideální malý dárek, třeba právě na Valentýna.
Čokoláda je hodně jemná, stejně tak i oříšky, které nijak neruší a hezky zapadnou do celkového chuťového profilu. Jenže v porovnání s ostatními značkami v testu se Merci nakonec ukázala spíš jako příjemný průměr. Chutná, baví, neurazí… ale když dojde na skutečně výraznou čokoládovou chuť a pořádný oříškový zážitek, najdou se i lepší volby.
Merci je tak čokoláda, kterou oceníš hlavně kvůli vzhledu a jemnosti, ale pokud hledáš něco, co ti zůstane v paměti ještě dlouho po posledním kousnutí, budeš se chtít poohlédnout o kousek výš v žebříčku.