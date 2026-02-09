- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
- sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
- násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
Poslední zápas na Clashi v Brně si získal světovou pozornost, bohužel ale ne pozitivní. Václav Mikulášek skončil po souboji s Pali Harim v nemocnici, protože se mu soupeř pokusil ukousnout ucho.
Mikulášek byl ošetřen lékaři a skončil s 15 stehy, a Pali Hariho po odchodu z klece domlátil dav. Mnohačlenná security se snažila situaci uklidnit, ale marně. Hariho zasypaly údery pěstí, hozené drinky a do hlavy ho trefila i letící židle. Záběry celého incidentu se rychle rozšířily na sociálních sítích.
Kontroverzního momentu, který ve sportu nemá co dělat, si všímají už i zahraniční média. „Nejchaotičtější moment v bojových sportech roku 2026,“ píše o incidentu server Yahoo! sports a není jediným zahraničním médiem, které incident zaznamenalo.
„Pokud si myslíte, že sledování UFC je někdy brutální, některé východoevropské MMA vás určitě přesvědčí o opaku,“ píše o situaci The Sun a tímto „barbarským“ chováním nás řadí do východní Evropy.
Václav Mikulášek se k zápasu vyjádřil po návštěvě lékaře – ucho mu v nemocnici sešili, má v něm 15 stehů a měl ho prokouslé skrz na skrz. „Tohle je totální lidské dno, doufám, že už nikdy nedostane v Clashi šanci,“ řekl magazínu Super.
K zápasu se po dlouhém mlčení vyjádřil i druhý bojovník. Pali Hari vysvětlil svoje chování webu MMA Shorties: „Trochu se to vyhrotilo. Proč však dávají taková pravidla? Kde je no rules? Kde to je? No limit? Kdo to vymyslel? On to vymyslel. On to tak chtěl. Já jsem se jen přizpůsobil. Bohužel se to vymklo kontrole. To se však stane, když si vymýšlí pravidla. Co mám dělat?“