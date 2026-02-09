Hlavní témata
dnes 9. února 2026 v 13:56
Čas čtení 0:59
Michal Drahný

Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém" uchu v Clashi už píší zahraniční média

Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
Zdroj: Clash of the Stars / se svolením
Poslední zápas na Clashi v Brně si získal světovou pozornost, bohužel ale ne pozitivní. Václav Mikulášek skončil po souboji s Pali Harim v nemocnici, protože se mu soupeř pokusil ukousnout ucho.

