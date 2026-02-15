Odborníci a odbornice na výživu odhalují, jak na správné načasování stravy a jednoduché triky.
Přestože sportovci a sportovkyně na zimních olympijských hrách v Itálii neodolali místním těstovinám či pizze, stále přísně dodržují své jídelníčky a výživové plány. Pro olympioniky a olympioničky hraje klíčovou roli zejména správné načasování a složení stravy, informuje CNN. Jak tedy vypadá stravování během největšího sportovního svátku?
Kuchyně v číslech
Hlavní jídelna připraví denně přibližně 3 400 jídel. Kuchaři zde každý den zpracují tři tisíce vajec a 450 kilogramů těstovin. Strava pro sportovce a sportovkyně však neznamená jen počítání kalorií – výživa přímo podporuje fyzický trénink a pomáhá dosahovat vrcholových výkonů.
Přinášíme tipy, kterými se řídí vrcholoví sportovci*sportovkyně. Nejsou extrémní a inspiraci v nich najdou i běžní lidé:
- Odborníci*odbornice považují trénink bez jídla za častou chybu. „Jedním z nejdůležitějších pravidel je něco sníst ještě před ranním tréninkem,“ vysvětlují. Malé sousto stabilizuje hladinu cukru v krvi a hydratuje tělo.
- Před tréninkem: Zvol ovoce s nízkým obsahem vlákniny nebo krekry – například banán s kouskem arašídového másla.
- Po tréninku: K regeneraci využij kombinaci bílkovin a sacharidů. Čím vytrvalejší trénink absolvuješ, tím větší dávku sacharidů vaše tělo potřebuje. Ideální volbou je proteinové smoothie s ovocem.
- Bojuj proti zánětům: Odborníci doporučují šťávu z červené řepy jako výborný protizánětlivý prostředek. Podobně účinkuje i šťáva z třešní či borůvek. Obsahuje antioxidanty, které potlačují záněty a snižují svalovou horečku.
Železo a vitamín C
Jelikož sportovci*sportovkyně v Itálii soutěží ve vysokohorském prostředí s řidším vzduchem, potřebují více kyslíku. To vyžaduje vyšší příjem železa, vitamínu B12 a kyseliny listové pro tvorbu červených krvinek.
- Klíčový tip: Pokud chceš lépe vstřebat železo z rostlin (například ze špenátu), pokapej ho citronovou šťávou. Vitamín C mění železo na formu, kterou tělo využije mnohem efektivněji.
Obměňuj jídlo: Pomoz si střídáním barev. Pokud jsi měl*a včera zelené ovoce, dnes si dej oranžové. Každá barva dodává tělu jiné fytonutrienty. Místo tří velkých jídel si dopřej pět až šest menších porcí během dne. Udržíš si stabilní hladinu cukru v krvi a vyhneš se únavě. Konzumuj 20 až 40 gramů bílkovin každé tři až čtyři hodiny. Nadměrná dávka proteinů najednou může zvýšit riziko dehydratace.