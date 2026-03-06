Hlavní témata
Tento článek je PR zpráva společnosti New Balance.
dnes 6. března 2026 v 15:30
Čas čtení 1:01
New Balance představuje nový model běžeckých tenisek. Ellipse nosí i rapper Action Bronson

New Balance představuje nový model běžeckých tenisek. Ellipse nosí i rapper Action Bronson
Zdroj: New Balance
New Balance představuje svou nejnovější evoluci v oblasti běhu.

Model Ellipse je navržen tak, aby pomohl běžcům a běžkyním ztratit pojem o čase, ať už se vydávají na svou běžeckou cestu poprvé, nebo jsou ostřílení lovci a lovkyně kilometrů. Přináší bezkonkurenční komfort tlumení Fresh Foam X, nově přepracovaný s pružným pocitem pod chodidlem, aby byly každodenní běhy ještě příjemnější. Už teď můžeš tenisky koupit v prodejnách New Balance a na www.newbalance.cz.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený New Balance Running (@newbalancerunning)

Tenisky dávají možnost ztratit se v běhu

Ve světě, kde technologie proměnila běh v neustále propojenou výsledkovou kartu plnou metrik, je model Ellipse navržen tak, aby běžcům a běžkyním umožnil užít si svobodu tím, že ztratí pojem o čase a znovu objeví běh jako hluboce osobní zkušenost.

„Model Ellipse oslavuje všechny, kdo běhají – ať už sbírají své první kilometry, nebo se vracejí na trať po závodě. Nabízí vyšší úroveň tlumení a kolébkovou konstrukci podrážky, která je šetrná k tělu,“ říká Kevin FitzPatrick, Global Vice President of Running ve společnosti New Balance. „Je navržený tak, aby motivoval běžce všech úrovní vyrazit ven a svůj běh si opravdu užít.“

Osvědčená mezipodešev Fresh Foam X poskytuje běžcům tlumení při zachování lehkého pocitu obuvi pro pohodlný každodenní běh. Model Ellipse posouvá komfort na další úroveň díky prodyšnému svršku z technické síťoviny, polstrovanému jazyku a strečovým tkaničkám.

Od zlaté olympijské medailistky ve sprintu Gabby Thomas a šampionky středních tratí Parker Valby až po amerického rappera a šéfkuchaře Actiona Bronsona, úřadujícího MVP Joshe Allena a pětinásobného All-Star Francisca Lindora – sportovci a sportovkyně New Balance napříč sportem i kulturou přijali model Ellipse jako svou novou oblíbenou běžeckou obuv.

