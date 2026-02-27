Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 27. února 2026 v 10:00
Čas čtení 4:04

Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu

Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Zdroj: Netflix
Tereza Kopecká
Tereza Kopecká
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Druhá část čtvrté řady seriálu Bridgerton z dílny Netflixu je konečně tady! Zajímá tě, jak probíhala romance Benedicta a Sophie? A jak vůbec Benedict poznal, kdo je Sophie v knize? Vše se dozvíš v tomto článku.

V článku se vyvarujeme očividným změnám, které nemají žádný nebo zásadní vliv na děj a charakter postav, jako je například změna původu hlavní hrdinky a její rodiny. Ano, Sophie se v knize jmenuje Sophie Beckett a je to blondýna, ale na seriálový děj to nemá sebemenší dopad. Stejně tak Benedictova nebo Francescina sexualita. Zaměříme se pouze na to, co děj ovlivnilo, nebo mohlo způsobit zmatení sledujících či nepochopení motivace postav.

1. Dějová linka

Knižní příběh Sophie a Benedicta, který sledujeme ve čtvrté sérii, je třetí knihou série. Předchází tak lovestory Colina a Penelope – v tento moment tedy v knihách neznáme totožnost Lady Whistledown. Colin a Penelope mezi sebou ještě nebudují romantický vztah a rozhodně nejsou manželé. Penelope tak ani nemůže Benedictovi skrze listy pomoci hledat „dámu ve stříbrném.“

V seriálu se kromě dějové linky liší i linka časová. Možná nám nejde na mysl, jak je možné, že Benedict nepoznal Sophie jen kvůli masce. V knize to ale dává mnohem větší smysl – mezi jejich setkáním na plese a opětovným shledáním na venkově uplynou dva roky. Benedict tedy Sophii viděl v masce na pár hodin někdy před dvěma lety, a tomu už se snáz věří.

2. Prostor pro nové postavy

Knižní předloha seriálu se v každém svém dílu striktně věnuje ústřednímu páru a nezbyde tak mnoho prostoru na rozvoj ostatních postav. Seriál ale dělá pravý opak, nejen, že dodá hloubku a lore charakterům, které známe z knih, dokonce představí postavy, které v knihách ani nejsou. Díky tomu můžeme už od první série sledovat osudy rodiny Alice a Willa Mondrich nebo mnohem propracovanější a vyvinutější charakter Lady Danbury.

Doporučeno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 25. února 2026 v 7:00

Kromě toho se ale seriál díky Sophiině roli ve společnosti věnuje i postavám v „podzámčí“, jako je Alfie, footman John, paní Wilson a dalším. Do této chvíle jsme tedy do jejich života nahlédli jen velmi z dálky a věnovali jsme se spíš smetánce, teď ale můžeme sledovat i tyto méně šlechtické radosti a strasti.

V lednu vyjde první část čtvrté řady seriálu Bridgerton.
V lednu vyjde první část čtvrté řady seriálu Bridgerton. Zdroj: Netflix / Liam Daniel / oficiální propagační materiál

3. Královna Charlotte

Jednou z nejvýraznějších změn, ke které došlo, je právě postava královny, která je důležitou hybatelkou děje, přestože v knize v podstatě úplně chybí. Tahle změna je ale fanoušky a fanynkami vítaná. Charlotte je totiž jednou z nejoblíbenějších postav série i díky vlastnímu seriálu Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Postava královny Charlotte nejen výrazně ovlivňuje děj seriálu, je také často jeho humorným aspektem.

V lednu vyjde první část čtvrté řady seriálu Bridgerton.
V lednu vyjde první část čtvrté řady seriálu Bridgerton. Zdroj: Netflix / Liam Daniel / oficiální propagační materiál

4. Snahy o zachování čistoty Sophie

Produkce se rozhodla pro výrazné změny v osudu a rozhodování Sophie, aby její charakter zůstal bez poskvrnky. To si nejlépe ukážeme na příkladu zlatých spon i napadení v sídle Cavenderů. V knize Sophie nedostane spony na boty od Posy, ale rozhodne se si je sama vzít. Tomu předchází velmi dlouhý vnitřní monolog i dlouhodobý nátlak a týrání ze strany Araminty. Tato scéna v knize ukazuje, že Sophie už nevidí jinou možnost a je opravdu zoufalá. Navíc i postava Araminty je v knihách o dost krutější.

Doporučeno
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit 24. února 2026 v 14:15

Ke změně došlo i v případě pokusu o znásilnění mladým Phillipem Cavenderem, který v seriálu napadne přítelkyni Sophie, Hazel. Sophie se jí následně zastane a sama se ocitne v ohrožení. V knize ale napadne Phillip přímo Sophii a zastane se jí Benedict. Konflikt zůstane pouze slovní a Benedict se s Phillipem nepopere. Nedojde tak ke zranění.

Čti na další straně
Článek pokračuje na další straně
Strana 1 z 3
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY NETFLIX SERIÁLY 2026
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 3 dny
Storky
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Lifestyle news
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
před 6 minutami
Netflix ustoupil a Warner Bros. nekoupí. Větší nabídku předložil Paramount
před 47 minutami
Virální americká influencerka podobná Ficovi promluvila slovensky. Spouští vlastní merch
před 3 hodinami
WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
před 3 hodinami
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Upřímnost vítězství nepřinese. Survivor Česko má první vyřazenou
včera v 16:03
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
včera v 14:09
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
včera v 12:30
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
včera v 11:40
Zpravodajství
Zahraničí Spojené státy americké (USA) Donald Trump Česko
Více
Velký obchodní řetězec v Británii zavedl neobvyklé opatření. Oblíbené produkty uzamkl do plastových boxů
před hodinou
Orbán varuje před možným útokem z Ukrajiny. Energetickou infrastrukturu má hlídat armáda
před 3 hodinami
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
včera v 17:36

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Scary Movie 6 se blíží. Parodovat bude tyto slavné horory
Scary Movie 6 se blíží. Parodovat bude tyto slavné horory
před 3 dny
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
včera v 09:32
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
před 2 dny
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
před 2 dny
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
před 2 dny
Více z tématu Design & Art Všechno
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Scary Movie 6 se blíží. Parodovat bude tyto slavné horory
před 3 dny
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
včera v 09:32
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
Refresher Club
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
18. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Filmy a Seriály
před 6 minutami
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
před 6 minutami
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí Jiřího Bartošky?
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
před 58 minutami
Do Prahy míří vlna tradice a novodobého ravu. Vystoupí alyona alyona, Logic1000, James Cole & Idea a další
PR zpráva
Do Prahy míří vlna tradice a novodobého ravu. Vystoupí alyona alyona, Logic1000, James Cole & Idea a další
včera v 16:30
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
včera v 15:00
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
včera v 10:45
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 3 dny
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
včera v 11:40
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse