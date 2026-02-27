Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu

Druhá část čtvrté řady seriálu Bridgerton z dílny Netflixu je konečně tady! Zajímá tě, jak probíhala romance Benedicta a Sophie? A jak vůbec Benedict poznal, kdo je Sophie v knize? Vše se dozvíš v tomto článku.
1. Dějová linka
Knižní příběh Sophie a Benedicta, který sledujeme ve čtvrté sérii, je třetí knihou série. Předchází tak lovestory Colina a Penelope – v tento moment tedy v knihách neznáme totožnost Lady Whistledown. Colin a Penelope mezi sebou ještě nebudují romantický vztah a rozhodně nejsou manželé. Penelope tak ani nemůže Benedictovi skrze listy pomoci hledat „dámu ve stříbrném.“
V seriálu se kromě dějové linky liší i linka časová. Možná nám nejde na mysl, jak je možné, že Benedict nepoznal Sophie jen kvůli masce. V knize to ale dává mnohem větší smysl – mezi jejich setkáním na plese a opětovným shledáním na venkově uplynou dva roky. Benedict tedy Sophii viděl v masce na pár hodin někdy před dvěma lety, a tomu už se snáz věří.
2. Prostor pro nové postavy
Knižní předloha seriálu se v každém svém dílu striktně věnuje ústřednímu páru a nezbyde tak mnoho prostoru na rozvoj ostatních postav. Seriál ale dělá pravý opak, nejen, že dodá hloubku a lore charakterům, které známe z knih, dokonce představí postavy, které v knihách ani nejsou. Díky tomu můžeme už od první série sledovat osudy rodiny Alice a Willa Mondrich nebo mnohem propracovanější a vyvinutější charakter Lady Danbury.
Kromě toho se ale seriál díky Sophiině roli ve společnosti věnuje i postavám v „podzámčí“, jako je Alfie, footman John, paní Wilson a dalším. Do této chvíle jsme tedy do jejich života nahlédli jen velmi z dálky a věnovali jsme se spíš smetánce, teď ale můžeme sledovat i tyto méně šlechtické radosti a strasti.
3. Královna Charlotte
Jednou z nejvýraznějších změn, ke které došlo, je právě postava královny, která je důležitou hybatelkou děje, přestože v knize v podstatě úplně chybí. Tahle změna je ale fanoušky a fanynkami vítaná. Charlotte je totiž jednou z nejoblíbenějších postav série i díky vlastnímu seriálu Queen Charlotte: A Bridgerton Story.
Postava královny Charlotte nejen výrazně ovlivňuje děj seriálu, je také často jeho humorným aspektem.
4. Snahy o zachování čistoty Sophie
Produkce se rozhodla pro výrazné změny v osudu a rozhodování Sophie, aby její charakter zůstal bez poskvrnky. To si nejlépe ukážeme na příkladu zlatých spon i napadení v sídle Cavenderů. V knize Sophie nedostane spony na boty od Posy, ale rozhodne se si je sama vzít. Tomu předchází velmi dlouhý vnitřní monolog i dlouhodobý nátlak a týrání ze strany Araminty. Tato scéna v knize ukazuje, že Sophie už nevidí jinou možnost a je opravdu zoufalá. Navíc i postava Araminty je v knihách o dost krutější.
Ke změně došlo i v případě pokusu o znásilnění mladým Phillipem Cavenderem, který v seriálu napadne přítelkyni Sophie, Hazel. Sophie se jí následně zastane a sama se ocitne v ohrožení. V knize ale napadne Phillip přímo Sophii a zastane se jí Benedict. Konflikt zůstane pouze slovní a Benedict se s Phillipem nepopere. Nedojde tak ke zranění.