Robert De Niro otevřeně kritizoval rozdělení společnosti a vyzval k větší jednotě a odvaze postavit se strachu.
Politická situace v Americe je v poslední době stále vyhrocenější a stále častěji se k ní vyjadřují i známé osobnosti. Nedávno promluvil herecký veterán Robert De Niro v podcastu MS NOW Nicolle Wallace, kde během rozhovoru o stavu země několikrát působil velmi emotivně a na konci se dokonce rozplakal.
Více než 40minutový rozhovor se nesl v duchu obav o budoucnost Spojených států. De Niro vystupoval jako občan hluboce znepokojený směřováním země, kterou miluje. Otevřeně mluvil o strachu, napětí ve společnosti a o tom, že situaci nepovažuje za běžnou politickou debatu, ale za zásadní moment v dějinách USA.
Silný moment přišel v závěru podcastu (39:29), když ho Nicolle Wallace pochválila za to, že vždy „povznáší všechny okolo sebe“. Herec se při odpovědi dojal. „Musíte lidi povzbuzovat. Musíte je spojovat. Tečka. Lidi nemůžete rozdělovat. Takto nemůžete vyhrát,“ řekl se zadrhávajícím se hlasem.
De Niro se v rozhovoru nevyhnul ani přímému hodnocení Donalda Trumpa. Kritizoval atmosféru strachu a varoval před spokojením se současným stavem. Zdůraznil, že zastrašování funguje jen tehdy, když mu lidé dovolí fungovat – a že právě jednota a občanská odvaha jsou podle něj klíčové.