Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 25. února 2026 v 15:51
Čas čtení 0:43
Hana Divišová/refresher.sk

Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe

Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
Zdroj: TASR
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Robert De Niro otevřeně kritizoval rozdělení společnosti a vyzval k větší jednotě a odvaze postavit se strachu.

Politická situace v Americe je v poslední době stále vyhrocenější a stále častěji se k ní vyjadřují i známé osobnosti. Nedávno promluvil herecký veterán Robert De Niro v podcastu MS NOW Nicolle Wallace, kde během rozhovoru o stavu země několikrát působil velmi emotivně a na konci se dokonce rozplakal.

Více než 40minutový rozhovor se nesl v duchu obav o budoucnost Spojených států. De Niro vystupoval jako občan hluboce znepokojený směřováním země, kterou miluje. Otevřeně mluvil o strachu, napětí ve společnosti a o tom, že situaci nepovažuje za běžnou politickou debatu, ale za zásadní moment v dějinách USA.

Silný moment přišel v závěru podcastu (39:29), když ho Nicolle Wallace pochválila za to, že vždy „povznáší všechny okolo sebe“. Herec se při odpovědi dojal. „Musíte lidi povzbuzovat. Musíte je spojovat. Tečka. Lidi nemůžete rozdělovat. Takto nemůžete vyhrát,“ řekl se zadrhávajícím se hlasem.

De Niro se v rozhovoru nevyhnul ani přímému hodnocení Donalda Trumpa. Kritizoval atmosféru strachu a varoval před spokojením se současným stavem. Zdůraznil, že zastrašování funguje jen tehdy, když mu lidé dovolí fungovat – a že právě jednota a občanská odvaha jsou podle něj klíčové.

Doporučeno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 25. února 2026 v 7:00
Doporučeno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti 24. února 2026 v 14:00
Doporučeno
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka 23. února 2026 v 13:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
včera v 08:39
Storky
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Lifestyle news
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
před hodinou
Softwarový inženýr začal omylem ovládat sedm tisíc robotických vysavačů. Viděl do cizích domácností
před 2 hodinami
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
před 3 hodinami
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožívá v nové adaptaci Netflixu. Podívej se na první teaser na Pýchu a předsudek
dnes v 13:46
VIDEO: GTA po turecku. Muž vykradl zlatnictví, sedl na osla a ujel na něm
dnes v 12:06
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
dnes v 10:00
Pragueshorts nabídne filmy, které ohromily i v zahraničí. Zajdi třeba na rapovou pohádku s Lucianou Tomášovou
dnes v 08:12
Scary Movie 6 se blíží. Parodovat bude tyto slavné horory
včera v 21:19
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
včera v 15:49
Zpravodajství
Donald Trump Válka na Ukrajině Rusko Ženské zdraví
Více
VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
před 2 hodinami
Účastnice Bacheloru a další ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Mělo však jít o „kurz“ pro muže zaměřený na komunikaci
dnes v 15:15
Po tragické srážce lyžařů v Harrachově zemřela žena, svědci nejsou. Dcery prosí veřejnost o pomoc
dnes v 10:44

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
dnes v 07:00
Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina
Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina
před 2 dny
Scary Movie 6 se blíží. Parodovat bude tyto slavné horory
Scary Movie 6 se blíží. Parodovat bude tyto slavné horory
včera v 21:19
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit
včera v 14:15
Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
včera v 08:06
VIDEO: Wednesday vítá hvězdu Stranger Things! Netflix zveřejnil první teaser na třetí sérii
VIDEO: Wednesday vítá hvězdu Stranger Things! Netflix zveřejnil první teaser na třetí sérii
včera v 10:53
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
před 2 dny
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
před 2 dny
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 2 dny
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
18. 2. 2026 10:00
1
Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství
včera v 11:35
Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat
před 3 dny
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
před 27 minutami
Samsung ve středu oficiálně představil nejnovější telefony řady Galaxy. My jsme byli už v pondělí na jejich premiérovém odhalení. Přinášíme ti tak první dojmy i čerstvé poznatky.
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
před hodinou
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
dnes v 13:00
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
dnes v 10:00
Opravdu si musíme čistit zuby tři minuty? Tady jsou kroky, jak si vybudovat správnou rutinu čištění zubů
Ve spolupráci
Opravdu si musíme čistit zuby tři minuty? Tady jsou kroky, jak si vybudovat správnou rutinu čištění zubů
dnes v 09:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
dnes v 07:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
včera v 14:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
před 2 dny
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 dny
5
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 3 dny
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 3 dny
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse