VIDEO: Timothée Chalamet a epický závěr trilogie. První záběry na třetí Dunu jsou tady

Třetí Duna se představila na prvních záběrech. Snímek vstupuje do kin 17. prosince 2026.
Krátce poté, co jeho poslední film zcela vyhořel na letošních Oscarech, startuje Chalametův další pokus zacementovat se do historie jako herecký velikán. Studio Warner Bros. totiž rozjelo kampaň ke třetí Duně, závěru sci-fi trilogie od režiséra Denise Villeneuvea na motivy knih Franka Herberta.
Dune: Part Three má vycházet z knihy Dune: Messiah. Na rozdíl od prvních dvou filmů, které byly poměrně věrnou adaptací první knihy, je však nutné zmínit, že pro tento poslední snímek se údajně režisér rozhodl na zdrojový materiál až tolik nespoléhat. A to primárně proto, že mezi čtenáři knih není až tak oblíbený, především by ale nebyl úplně ideální pro potřeby filmu. To nejzásadnější z knížky, tedy temný přerod hlavní postavy Paula Atreida v de facto kosmického Adolfa Hitlera, ale přirozeně zůstane zachováno. Ostatně to potvrzuje i neoficiální synopse filmu, kterou nyní čerstvě doplnil i první teaser trailer k filmu.
„Příběh pokračuje 12 let po druhém dílu. Paul Atreides vládne jako císař poté, co rozpoutal rozsáhlou džihádu, ale potýká se s obrovskými ztrátami na životech a spiknutím, do kterého je zapleteno sesterstvo Bene Gesserit a národ Tleilaxu, jehož cílem je císaře svrhnout. To vede k temnému, psychologickému zvratu v příběhu hlavní postavy.“