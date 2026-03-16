Tento článek je sponzorován obsah společnosti NIVEA.
dnes 16. března 2026 v 10:30
Čas čtení 3:09
Sponzorovaný obsah

Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character

Zdroj: Dupe / Ash Jimenez & Izzy Waite & Daniel Bughiu
Na špatnou náladu často pomáhají i maličkosti a drobné změny návyků. Tohle jsou věci, které ti mohou pomoci „získat jiskru zpět“ a užívat si naplno radost.

Co to vlastně znamená, ztratit jiskru? Obvykle poznáš, když se to stane. Mít jiskru asi nejlépe vystihuje spojení „cítit se naživu“ – energicky. Ve chvíli, kdy o ni přijdeš, je to trochu jako by se svět kolem tebe zbarvil do šeda. Můžeš se cítit ztraceně a „odpojený*á“ sám*sama od sebe.

Když se to stane, je velmi důležité si připomenout, že je ok nebýt ok. Každý z nás má občas období, kdy není ve svojí nejlepší éře. V záplavě povinností občas zapomínáme na věci, které nám dělají radost a naše tělo i duše pak potřebují o to více péče. Jestli tam jsi zrovna teď, dovol si naplno prožít emoce, je to součást hojení. A vyzkoušej následující tipy, snad ti to pomůže.

❗️ Tipy v článku nejsou náhradou za odbornou péči. Pokud tě něco dlouhodobě tíží nebo máš podezření na depresi, ozvi se psychologovi či terapeutovi.

1. Najdi si dopaminové minikotvy

Ty skvělé věci jsou pořád kolem tebe, jen sis jich v tom shonu zapomněl*a všímat. Najdi si denní maličkosti, které působí jako mikro odměna. Tyhle malé momenty spouštějí v mozku dopamin — látku, která vytváří pocit radosti a motivace. Může to být třeba to, že na běžný den použiješ parfém pro speciální příležitosti nebo si uděláš čaj do hrnečku po babičce, který je normálně jen na výstavu. It's the little things.

2. Pečuj o sebe

Fyzický a psychický stav člověka spolu úzce souvisí, proto je důležité dopřát péči tělu i duši. Pokud se cítíš vystresovaně nebo unaveně, tělo na to reaguje. Často se to projeví na pokožce, která může být suchá, napjatá a citlivá na dotek. Udělej si everything shower, zahrň do ní všechny beauty rituály, které ti dělají dobře a nezapomeň na důkladnou hydrataci. O unavenou a vysušenou pokožku se postará péče NIVEA REPAIR & CARE. Řada zahrnuje tělová mléka i krémy, které poskytují hloubkovou hydrataci, dlouhodobou úlevu od projevů suché pokožky a posilují kožní bariéru. Krém REPAIR & CARE s ureou a glycerinem hydratuje až po dobu 72 hodin a zjemňuje hrubou i šupinatou kůži. Má hypoalergenní složení a můžeš ho použít na celé tělo.

✨ Tip: Péče REPAIR & CARE se lépe vstřebá, když ji naneseš na čistou a suchou pokožku. Speciální pozornost věnuj namáhaným místům, jako jsou lokty nebo kůže mezi prsty.
3. Uprav scénář

Zkusit něco nového nebo udělat něco jinak (jakkoliv zanedbatelná ta změna je), ti zvedne sebevědomí. Můžeš začít menšími kroky, například učit se místo v pokoji v kavárně, jít z práce jinou cestou a objevit nová zákoutí města. Pokud si troufáš na „děsivější“ výzvy, můžeš složit kompliment neznámému člověku nebo jít sám*sama do kina.

4. Změň způsob, jakým k sobě mluvíš

Hodně lidí je k sobě mnohem kritičtější než ke svému okolí. Zkus se zamyslet nad tím, jak k sobě v konkrétní situaci mluvíš ty a jak bys v té stejné situaci mluvil*a ke své*mu bestie, kdyby v ní byl*a. Negativní přesvědčení o své osobě můžeš postupně měnit také tím, že přepíšeš jednoduché fráze, které si v říkáš v duchu (a možná i nahlas). Například místo „zase jsem to pokazil*a“ si řekni „učím se z toho, co se nepovedlo, a příště to můžu zkusit jinak“.

✨ Tip: Buď sám*sama sobě bestie a dělej pro sebe hezká gesta. Uprav se, i když se chystáš jen na nákup do supermarketu, zapal si svíčku, naplánuj si self-care večer s péčí od NIVEA nebo si udělej den volna a vyraz na self date do galerie. Jen tak. Další tipy pro duševní zdraví najdeš třeba u Nevypusť duši.
5. Uber volume

Žijeme v době, kdy se snadno přehltíme. Během dne se na nás valí spousta informací z internetu, sociálních sítí i televize. Abychom byli co nejvíce produktivní, pouštíme si u vaření audioknihy a na procházkách podcasty. Často nejsme kromě spánku ani hodinu během dne v tichu a děláme více věcí najednou. Příště, až půjdeš na procházku, nech doma sluchátka. K vaření si pust oblíbené album a až budeš sledovat seriál, polož telefon a opravdu ho sleduj. Zpomal, stačí dělat jednu věc opravdu na sto procent, už takhle toho určitě stíháš dost.

6. Vrať se ke kořenům

Vzpomeň si na to, co ti v dětství vykouzlilo úsměv na tváři. Co jsi dokázal*a dělat hodiny a úplně u toho ztratit pojem o čase? Ať to bylo tancování, čtení, kreslení nebo cokoliv jiného, vrať se k tomu.

7. Připomeň si, co už jsi dokázal*a

Každý den sleduješ na obrazovkách lidi, které můžeš považovat za produktivnější a úspěšnější. Přestaň se srovnávat s obrázkem, o kterém ani nevíš, do jaké míry je reálný a zaměř se na to, kam ses za poslední roky posunul*a. Dost možná sis toho totiž ani nevšiml*a. Ideálně si vezmi do ruky deník a všechny ty úspěchy si vypiš. Nejspíš se pak uvidíš v úplně jiném světle.

