dnes 11. března 2026 v 12:40
Čas čtení 1:02
Anja Samardžija

Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta

Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
Zdroj: Óčko TV/propagační materiál
Odvážná seznamka Naked Attraction CZ & SK přináší další překvapivý příběh.

Ve středeční epizodě se představí charismatický pansexuál Petr, který si vybíral mezi čtyřmi ženami a jedním mužem. Před kamerami neměl problém otevřeně probírat intimní témata, včetně vasektomie či svých preferencí. Nyní, několik měsíců po natáčení, je ale všechno jinak.

Petr prošel tranzicí a dnes žije pod jménem Nikola u moře v Egyptě. „Za svou tranzici se nestydím, když se mě kdokoliv zeptá na věci ohledně toho, nemám problém odpovědět. V současné době se jmenuji neutrálně Nikola a žiji v Egyptě. V době natáčení už jsem o své pravé identitě věděla, ale doklady jsem měla ještě jako Petr a tak jsem absolvovala i natáčení Naked. Tranzice je cesta k tomu, aby člověk byl tím, čím (nebo jak) se cítí,“ uvedla.

naked attraction petr nikola naked attraction petr nikola naked attraction petr nikola naked attraction
Zobrazit galerii
(4)

Tranzice podle ní nebyla impulzivním rozhodnutím, ale dlouhodobou cestou. „Doktory jsem měla vyřešené už v létě. Naked Attraction byla pro mě jen šance se seznámit,“ dodala.

Pokud máš zájem, do druhé sezóny se může stále přihlásit na nakedattraction.cz „Doporučuji to každému, kdo chce zkusit nějakou nekonvenční formu seznámení. Sami jsme svědky, že některé páry spolu zůstaly a funguje jim to. Je to z mého pohledu fantastický zážitek, mega dobře zvolená sestava lidí a celkově wow kolektiv. Já moc všem, co se na tomto projektu podíleli, děkuji za to, že jste mi dali šanci být toho všeho součástí,“ uzavírá Nikola.

Jak přesně její rande ještě jako Petr v pořadu dopadlo, uvidíš v televizní premiéře na stanici Óčko ve středu po 22. hodině. Už od 21:30 navíc běží pořad Naked Warm Up, kde moderátor Vítek Zach s komikem Tomášem Plhoněm detailně rozeberou právě téma vasektomie.

SHOWBIZ & ZÁBAVA REALITY SHOWS
