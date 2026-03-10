Kteří herci či herečky byli do šikany zapojeni, není známo. Týkat se ale mělo dětí i dospělých.
Podle britského deníku Daily Mail zkomplikoval natáčení nového seriálu na motivy knihy o mladém čaroději nečekaný konflikt. Mezi herci a herečkami totiž mělo docházet k šikaně. Zasáhnout dokonce musely i významné postavy studia Warner Bros.
„Na place je vždy spousta mladých lidí a realita je taková, že ne všichni spolu vycházejí. Je to alarmující problém a tvůrci se chtějí zbavit všech černých ovcí z řad herců a štábu,“ uvedl nejmenovaný zdroj pro Daily Mail. „Vydali varování ohledně chování. Obvinění ze šikany se týkala dospělých i dětí. Bylo jasně řečeno, že kdokoli, kdo bude nahlášen za šikanu, bude okamžitě propuštěn, bez ohledu na to, jak slavný je.“
To, že během natáčení dochází k neshodám, potvrdil i server Sun, podle něj na veřejnost unikly i záběry hádky některých mladších herců. „Natáčení potrvá osm let a šéfové trvají na tom, že jakékoli nevhodné chování musí být potlačeno hned v zárodku. Zprávy o šikaně byly brány velmi vážně,“ potvrdil další nejmenovaný zdroj, který se na place pohybuje. Studio Warner Bros se na veřejnost k těmto spekulacím však zatím nevyjádřilo.
Harry Potter v novém
Dočkat bychom se nového projektu mohli už v roce 2027. Samotný JB Perrette, generální ředitel a prezident globálního streamování a her ve společnosti Warner Brothers, v pondělí na akci v Londýně zdůraznil své nadšení. „Půjde o největší streamovací událost v historii HBO Max a pravděpodobně i v historii streamování vůbec. V mnoha ohledech je to číslo jedna, dva i tři. Nemůžeme se dočkat.“
Nový Harry Potter na platformě HBO bude rozdělen do sedmi sérií, které oživí právě sedm částí příběhu mladého čaroděje, původně vyprávěného v oblíbených románech J. K. Rowling. Ta bude v nové sérii působit jako výkonná producentka. Ačkoliv v posledních měsících budí její výroky mnoho kontroverzí, její dílo se těší stále velké oblíbenosti a studio se rozhodlo její zapojení v projektu nezrušit.
V televizní adaptaci se objeví několik známých tváří, včetně Johna Lithgowa, který ztvární profesora Albuse Brumbála, a Nicka Frosta, který se vžije do role Rubeuse Hagrida. Samotného Harryho Pottera si pak zahraje Dominic McLaughlin a jeho kamarády Rona a Hermionu na obrazovkách ztvární Arabella Stanton a Alastair Stout. Zda i tito herci a herečky byli zapojeni do údajné šikany, ale známo není.