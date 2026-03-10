Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 10. března 2026 v 14:03
Čas čtení 1:27
Anna-Marie Vondráková

Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia

Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
Zdroj: HBO/propagační materiál
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kteří herci či herečky byli do šikany zapojeni, není známo. Týkat se ale mělo dětí i dospělých.

Podle britského deníku Daily Mail zkomplikoval natáčení nového seriálu na motivy knihy o mladém čaroději nečekaný konflikt. Mezi herci a herečkami totiž mělo docházet k šikaně. Zasáhnout dokonce musely i významné postavy studia Warner Bros.

Doporučeno
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími „Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími 9. března 2026 v 13:57

„Na place je vždy spousta mladých lidí a realita je taková, že ne všichni spolu vycházejí. Je to alarmující problém a tvůrci se chtějí zbavit všech černých ovcí z řad herců a štábu,“ uvedl nejmenovaný zdroj pro Daily Mail. „Vydali varování ohledně chování. Obvinění ze šikany se týkala dospělých i dětí. Bylo jasně řečeno, že kdokoli, kdo bude nahlášen za šikanu, bude okamžitě propuštěn, bez ohledu na to, jak slavný je.“

To, že během natáčení dochází k neshodám, potvrdil i server Sun, podle něj na veřejnost unikly i záběry hádky některých mladších herců. „Natáčení potrvá osm let a šéfové trvají na tom, že jakékoli nevhodné chování musí být potlačeno hned v zárodku. Zprávy o šikaně byly brány velmi vážně,“ potvrdil další nejmenovaný zdroj, který se na place pohybuje. Studio Warner Bros se na veřejnost k těmto spekulacím však zatím nevyjádřilo.

Harry Potter v novém

Dočkat bychom se nového projektu mohli už v roce 2027. Samotný JB Perrette, generální ředitel a prezident globálního streamování a her ve společnosti Warner Brothers, v pondělí na akci v Londýně zdůraznil své nadšení. „Půjde o největší streamovací událost v historii HBO Max a pravděpodobně i v historii streamování vůbec. V mnoha ohledech je to číslo jedna, dva i tři. Nemůžeme se dočkat.“

Nový Harry Potter na platformě HBO bude rozdělen do sedmi sérií, které oživí právě sedm částí příběhu mladého čaroděje, původně vyprávěného v oblíbených románech J. K. Rowling. Ta bude v nové sérii působit jako výkonná producentka. Ačkoliv v posledních měsících budí její výroky mnoho kontroverzí, její dílo se těší stále velké oblíbenosti a studio se rozhodlo její zapojení v projektu nezrušit.

Doporučeno
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se 9. března 2026 v 17:30

V televizní adaptaci se objeví několik známých tváří, včetně Johna Lithgowa, který ztvární profesora Albuse Brumbála, a Nicka Frosta, který se vžije do role Rubeuse Hagrida. Samotného Harryho Pottera si pak zahraje Dominic McLaughlin a jeho kamarády Rona a Hermionu na obrazovkách ztvární Arabella Stanton a Alastair Stout. Zda i tito herci a herečky byli zapojeni do údajné šikany, ale známo není.

Doporučeno
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími „Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími 9. března 2026 v 13:57
Doporučeno
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 10. března 2026 v 10:00
Doporučeno
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi? 6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi? 9. března 2026 v 13:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY HARRY POTTER
Doporučujeme
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
dnes v 10:00
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
včera v 07:00
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
před 3 dny
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
6. 3. 2026 13:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Storky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Lifestyle news
Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
před hodinou
Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
před 2 hodinami
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
před 3 hodinami
Agáta a Ornella už nebudou spolupracovat. Úspěšný podcast povede jen jedna z nich
dnes v 12:11 1
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
dnes v 10:16
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
dnes v 07:26
Timothée Chalamet sklízí bídu za výrok o baletu a opeře. Reagovalo i Národní divadlo
včera v 19:29
Neznámá žena střílela na Rihannin dům. Pět až sedm výstřelů z pušky zasáhlo bránu
včera v 16:51
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
včera v 12:19
Zpravodajství
Česko Politika Rusko MMA
Více
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
před 22 minutami
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
před 56 minutami
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
před hodinou

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
včera v 17:30
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
5. 3. 2026 16:22
Ryan Gosling zapojil svoje dcery do natáčení nového filmu. Namluvily mu repliky mimozemšťana
Ryan Gosling zapojil svoje dcery do natáčení nového filmu. Namluvily mu repliky mimozemšťana
před 3 dny
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
před 3 dny
Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
včera v 12:19
Více z tématu Sport Všechno
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
před hodinou
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
6. 3. 2026 11:23
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
11. 2. 2026 13:00
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
4. 2. 2026 11:00
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
26. 2. 2026 15:00
Více z tématu Zdraví Všechno
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
včera v 07:00
Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen?
před 2 dny
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
5. 3. 2026 9:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
Filmy a Seriály
dnes v 10:16
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
dnes v 10:16
V další epizodě odvážné seznamovací show Naked Attraction CZ &SK se představí pansexuál Petr.
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
dnes v 10:00
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
dnes v 07:26
Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
dnes v 07:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
včera v 17:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
dnes v 10:00
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
včera v 13:00
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
včera v 07:00
První dojmy z hraní World of Warcraft: Midnight. Nádherné hlavní město doprovází rozpaky z příběhu i nových systémů
První dojmy z hraní World of Warcraft: Midnight. Nádherné hlavní město doprovází rozpaky z příběhu i nových systémů
včera v 16:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
3. 3. 2026 7:00
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
dnes v 10:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Zpět
Sdílet
Diskuse