dnes 9. března 2026 v 12:19
Čas čtení 0:48
Ella Petrová

Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?

Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
Zdroj: Famufest, propagační materiál
Na filmovém festivalu proběhlo předávání cen.

Do soutěže 42. FAMUFESTu se přihlásilo celkem 115 studentských filmů. Do užších nominací se nakonec probojovalo 40 snímků. O vítězích rozhodovala odborná porota složená z animátorky Báry Anny Stejskalové, dokumentaristky Kláry Tasovské, divadelního a filmového režiséra Jiřího Havelky, střihače Alexandera Kashcheeva a kameramana Davida Hofmanna. Soutěžní scénáře hodnotila trojice Marta Nováková, Luboš Kučera a Eugen Liška. 

Nejlepším filmem se stal Vlček. Pokládá si otázku: Co se bude dít, když ilustrátorka nakreslí tak trochu nepovedené zvířátko? Spolu s ostatními oživlými tvorečky Vlček s kaňkou místo čumáčku změní ilustrátorčinu perspektivu a otevře jí dveře do nového světa lásky, péče a přátelství. 

vlček
Zdroj: FAMU

Kdo si letos odnesl cenu?

Nejlepší film
Vlček (Philippe Kastner)

Nejlepší režie hraného filmu
Vojtěch Novotný (Bludné kořeny)

Nejlepší režie dokumentárního filmu
Allegra Stodolsky, Fittko (Odpor a exil)

Nejlepší režie animovaného filmu
Živa Divjak (Naše zdi)

Nejlepší experimentální film
Můžeš dýchat? (Lucie Zpěváková)

Nejlepší kamera
Filip Hájek (Návštěvník)

Nejlepší zvuk
Daniel Valášek (Líto)

Nejlepší střih
Lukáš Janičík (Pes a vlk)

Nejlepší scénář
Alžběta Gertli (Viem byť zlá)

Aramisova cena (nejlepší film 1. ročníku)
404 LÉTHÉ (Jakub Semrád)

Cena publika
Strike out, kámo (Filip Jílek)

Vítězné magisterské projekty
Ty jsi moje doma (Karolína Hrubá)
Viem byť zlá (Anna Horáková)
Plíseň (Tereza Havlová)
Soft Spot (Julie Sroková)
Vílí děti (Eliška Brožová)

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený FAMUFEST 42: Jízda (@famufest_official)

FILMY & SERIÁLY FILMY 2026
Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
před 15 minutami
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
dnes v 07:19
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
včera v 20:03
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
včera v 13:13
Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém
včera v 11:11
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
včera v 08:33
Ryan Gosling zapojil svoje dcery do natáčení nového filmu. Namluvily mu repliky mimozemšťana
před 2 dny
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
před 2 dny
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
před 2 dny
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
před 2 dny
