Na filmovém festivalu proběhlo předávání cen.
Do soutěže 42. FAMUFESTu se přihlásilo celkem 115 studentských filmů. Do užších nominací se nakonec probojovalo 40 snímků. O vítězích rozhodovala odborná porota složená z animátorky Báry Anny Stejskalové, dokumentaristky Kláry Tasovské, divadelního a filmového režiséra Jiřího Havelky, střihače Alexandera Kashcheeva a kameramana Davida Hofmanna. Soutěžní scénáře hodnotila trojice Marta Nováková, Luboš Kučera a Eugen Liška.
Nejlepším filmem se stal Vlček. Pokládá si otázku: Co se bude dít, když ilustrátorka nakreslí tak trochu nepovedené zvířátko? Spolu s ostatními oživlými tvorečky Vlček s kaňkou místo čumáčku změní ilustrátorčinu perspektivu a otevře jí dveře do nového světa lásky, péče a přátelství.
Kdo si letos odnesl cenu?
Nejlepší film
Vlček (Philippe Kastner)
Nejlepší režie hraného filmu
Vojtěch Novotný (Bludné kořeny)
Nejlepší režie dokumentárního filmu
Allegra Stodolsky, Fittko (Odpor a exil)
Nejlepší režie animovaného filmu
Živa Divjak (Naše zdi)
Nejlepší experimentální film
Můžeš dýchat? (Lucie Zpěváková)
Nejlepší kamera
Filip Hájek (Návštěvník)
Nejlepší zvuk
Daniel Valášek (Líto)
Nejlepší střih
Lukáš Janičík (Pes a vlk)
Nejlepší scénář
Alžběta Gertli (Viem byť zlá)
Aramisova cena (nejlepší film 1. ročníku)
404 LÉTHÉ (Jakub Semrád)
Cena publika
Strike out, kámo (Filip Jílek)
Vítězné magisterské projekty
Ty jsi moje doma (Karolína Hrubá)
Viem byť zlá (Anna Horáková)
Plíseň (Tereza Havlová)
Soft Spot (Julie Sroková)
Vílí děti (Eliška Brožová)