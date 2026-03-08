Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 8. března 2026 v 8:00
Čas čtení 2:44

Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky

Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky
Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ostré přestřelky, slzy štěstí a pořádně akční titulák. Naplněná Barclays Arena v Hamburku se stala dějištěm další nabité akce v podání Oktagonu.

Oktagon v sobotu na turnaji s pořadovým číslem 85 korunoval nového šampiona bantamové váhy, celý galavečer se však nesl v duchu velkolepých zápasů a strhujících výkonů. Podívej se na highlights z nabité akce, která přinesla i velké překvapení, o které se postaral nováček v organizaci.

oktagon 85 oktagon 85 oktagon 85 oktagon 85
Zobrazit galerii
(14)

Tvrdá ukončení i slzy štěstí

Na první ukončení večera diváci nečekali dlouho. Postaral se o něj debutant Michael Obodozie, který předchozí čtyři amatérské zápasy ukončil před limitem a pověst tvrdého ranaře potvrdil i v premiéře mezi profesionály. Soupeře Sebastiana Horvatha knockoutoval hned v prvním kole, stačily mu necelé dvě minuty. Turnaj tak začal pořádně zostra. 

Doporučeno
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC 28. února 2026 v 11:00

Jedním z vrcholů prelims karty byl návrat Veroniky Smolkové, která v Oktagonu oslavila už šestou výhru v řadě. Bývalá UFC zápasnice Stephanie Egger tvrdým úderům mladé slovenské hvězdy nedokázala vzdorovat moc dlouho a padla už v polovině prvního kola. Dojatá Smolková prolila slzy štěstí a následně do příštího boje vyzvala neporaženou německou „lvici“ Alinu Dalaslan.

oktagon 85
Zdroj: OKTAGON MMA

Největší překvapení večera přinesl zápas Abdullaha Sultaniho, nováčka v organizaci. Ten mnohé fanoušky a fanynky šokoval a jednoznačně na body porazil silně favorizovaného Mohammeda Walida. Ve svém prvním zápase na půdě Oktagonu si tak Sultani hned udělal velké jméno. Výborná připravenost, skvělý výkon a nepochybně největší skalp dosavadní kariéry.

Po boji dal Sultani průchod radosti a hned nastínil další plány. „Jsem tady a chci zápasit o titul v divizi do 57 kilo!“ prohlásil sebevědomě. 

Zápas vzal pár hodin před akcí 

Každý zápas může mít jen jednoho vítěze, ale jeden ze sobotních duelů ukázal, že i poražený může být tak trochu malým vítězem. Němec Nicolaj Wagner totiž zápas vzal až v sobotu odpoledne, doslova jen pár hodin před samotnou akcí. Ale i přesto favoritovi „Mad Dogovi“ chvílemi pěkně zavařil.

Doporučeno
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz 15. února 2026 v 7:00

Oba těžkotonážníci se postarali o zběsilou postojovou válku, ve které KO neustále vyselo na obou stranách ve vzduchu. Rozhodující moment přišel ve třetím kole, kdy Olutobi Kalejaiye trefil tvrdou ránu na spodek, po které šel Wagner k zemi a rozhodčí boj ukončil. „Mad Dog“ si tak připsal cenné vítězství, svému soupeři však prokázal velký respekt za to, že zápas přijal na poslední chvíli. 

oktagon 85
Zdroj: OKTAGON MMA

O jeden z největších obratů se postaral Deniz Ilbay. Ten se na začátku boje s Adrianem Hamerskim ocitl v opravdu velkých problémech a po inkasovaných loktech do hlavy prolil hodně krve. Ve druhém kole však dostal soupeře pod tlak, převzal otěže zápasu a v kole třetím pak přesvědčil bodové rozhodčí zejména svou převahou na zemi. Z extrémně napínavé bitvy tak Ilbay vyšel jako zasloužený vítěz a kromě skvělé fyzické připravenosti prokázal i velké srdce.

Čeští zástupci padli

České barvy na kartě reprezentovali dva známí bojovníci, ani jednomu se však zvítězit nepodařilo. Marka Bartla ukončil na TKO ve třetím kole domácí Tyrone Pfeifer a po loňské skvělé sérii výher si letos připsal už druhou prohru před limitem.

Doporučeno
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět 11. února 2026 v 7:00

Za Česko nastoupil také Matouš Kohout, který svedl v hlavním předzápase tříkolovou bitvu s domácí hvězdou Christianem Eckerlinem. Ten českého vyzývatele jasně přebodoval a po dvou prohrách se vrátil zpět do vítězného sedla. 

oktagon 85 oktagon 85 oktagon 85 oktagon 85
Zobrazit galerii
(6)

Nejmladší mužský šampion 

Naprostá demolice. Tak by se dal shrnout titulový zápas, který za nabitou akcí udělal perfektní tečku. Brazilec Igor Severino do zápasu nastoupil nesmírně tvrdě a už po pár okamžicích se Němec s tádžickými kořeny Khurshed Kakhorov pod přívalem úderů dostal do problémů. 

Doporučeno
Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice 1. února 2026 v 7:00

Kakhorov se snažil tlaku Severina odolávat, ale zvrátit průběh už nedokázal. Brazilec své tažení úspěšně završil ve druhém kole, kdy svého soupeře nekompromisně ubil na zemi a stal se novým šampionem bantamové váhy. Ve svých 22 letech se zároveň stal vůbec nejmladším mužským šampionem v historii organizace.

oktagon 85
Zdroj: OKTAGON MMA

Kompletní výsledky turnaje Oktagon 85

Michael Obodozie porazil Sebastiana Horvatha na KO v 1. kole

Matheus Severino porazil Shawna Marcose da Silvu na body

Veronika Smolková porazila Stephanie Egger na TKO v 1. kole

Denis Frimpong porazil Tomáše Cigánika na body

Abdullah Sultani porazil Mohammeda Walida na body

Tyrone Pfeifer porazil Marka Bartla na TKO ve 3. kole

Olutobi Kalejaiye porazil Nicolaje Wagnera na KO ve 3. kole

Deniz Ilbay porazil Adriana Hamerskiho na body

Raul Lemberanskij porazil Aliho Gündüze na body

Christian Eckerlin porazil Matouše Kohouta na body

Igor Severino porazil Khursheda Kakhorova na TKO ve 2. kole

Doporučeno
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC 28. února 2026 v 11:00
Doporučeno
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let 5. března 2026 v 19:16
Doporučeno
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek 6. března 2026 v 15:28
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SPORT BOJOVÉ SPORTY MMA OKTAGON MMA
Doporučujeme
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před 3 dny
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
4. 3. 2026 10:00
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
včera v 07:00
Storky
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Lifestyle news
Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém
před hodinou
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
dnes v 08:33
Ryan Gosling zapojil svoje dcery do natáčení nového filmu. Namluvily mu repliky mimozemšťana
včera v 15:48
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
včera v 13:33
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
včera v 11:39
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
včera v 07:39
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
před 2 dny
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
před 2 dny
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Donald Trump Spojené státy americké (USA) Předpověď počasí
Více
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
před 30 minutami
VIDEO: Spojené státy a Izrael zaútočily na ropná zařízení v Íránu. V Teheránu a okolí poškodily pět zařízení
před 2 hodinami
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
před 3 hodinami 2

Více z tématu Sport

Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před 2 dny
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
21. 2. 2026 15:00
Skandál v českém fotbalu: Kouč si natáčel hráčky Slovácka ve sprše, hrozí mu doživotní zákaz trénování
Skandál v českém fotbalu: Kouč si natáčel hráčky Slovácka ve sprše, hrozí mu doživotní zákaz trénování
před 4 dny
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
15. 2. 2026 13:07
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC
28. 2. 2026 11:00
Více z tématu Zdraví Všechno
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
dnes v 08:33
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
před 3 dny
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
včera v 07:00
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 2 dny
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
před 3 dny
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
3. 3. 2026 16:06

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
KVÍZ: Slavíme MDŽ. Jak moc znáš historii ženských práv? Některá fakta tě překvapí
KVÍZ: Slavíme MDŽ. Jak moc znáš historii ženských práv? Některá fakta tě překvapí
před 2 hodinami
Mezinárodní den žen se slaví 8. března, a to již od roku 1975, kdy ho OSN oficiálně uznala jako den mezinárodní solidarity žen v úsilí za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky
Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky
dnes v 08:00
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
včera v 17:00
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
včera v 11:39
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 dny
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
včera v 07:00
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
včera v 17:00
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
včera v 13:33
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 dny
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 3 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
3. 3. 2026 7:00
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
2. 3. 2026 16:29
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 dny
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse