Ostré přestřelky, slzy štěstí a pořádně akční titulák. Naplněná Barclays Arena v Hamburku se stala dějištěm další nabité akce v podání Oktagonu.
Oktagon v sobotu na turnaji s pořadovým číslem 85 korunoval nového šampiona bantamové váhy, celý galavečer se však nesl v duchu velkolepých zápasů a strhujících výkonů. Podívej se na highlights z nabité akce, která přinesla i velké překvapení, o které se postaral nováček v organizaci.
Tvrdá ukončení i slzy štěstí
Na první ukončení večera diváci nečekali dlouho. Postaral se o něj debutant Michael Obodozie, který předchozí čtyři amatérské zápasy ukončil před limitem a pověst tvrdého ranaře potvrdil i v premiéře mezi profesionály. Soupeře Sebastiana Horvatha knockoutoval hned v prvním kole, stačily mu necelé dvě minuty. Turnaj tak začal pořádně zostra.
Jedním z vrcholů prelims karty byl návrat Veroniky Smolkové, která v Oktagonu oslavila už šestou výhru v řadě. Bývalá UFC zápasnice Stephanie Egger tvrdým úderům mladé slovenské hvězdy nedokázala vzdorovat moc dlouho a padla už v polovině prvního kola. Dojatá Smolková prolila slzy štěstí a následně do příštího boje vyzvala neporaženou německou „lvici“ Alinu Dalaslan.
Největší překvapení večera přinesl zápas Abdullaha Sultaniho, nováčka v organizaci. Ten mnohé fanoušky a fanynky šokoval a jednoznačně na body porazil silně favorizovaného Mohammeda Walida. Ve svém prvním zápase na půdě Oktagonu si tak Sultani hned udělal velké jméno. Výborná připravenost, skvělý výkon a nepochybně největší skalp dosavadní kariéry.
Po boji dal Sultani průchod radosti a hned nastínil další plány. „Jsem tady a chci zápasit o titul v divizi do 57 kilo!“ prohlásil sebevědomě.
Zápas vzal pár hodin před akcí
Každý zápas může mít jen jednoho vítěze, ale jeden ze sobotních duelů ukázal, že i poražený může být tak trochu malým vítězem. Němec Nicolaj Wagner totiž zápas vzal až v sobotu odpoledne, doslova jen pár hodin před samotnou akcí. Ale i přesto favoritovi „Mad Dogovi“ chvílemi pěkně zavařil.
Oba těžkotonážníci se postarali o zběsilou postojovou válku, ve které KO neustále vyselo na obou stranách ve vzduchu. Rozhodující moment přišel ve třetím kole, kdy Olutobi Kalejaiye trefil tvrdou ránu na spodek, po které šel Wagner k zemi a rozhodčí boj ukončil. „Mad Dog“ si tak připsal cenné vítězství, svému soupeři však prokázal velký respekt za to, že zápas přijal na poslední chvíli.
O jeden z největších obratů se postaral Deniz Ilbay. Ten se na začátku boje s Adrianem Hamerskim ocitl v opravdu velkých problémech a po inkasovaných loktech do hlavy prolil hodně krve. Ve druhém kole však dostal soupeře pod tlak, převzal otěže zápasu a v kole třetím pak přesvědčil bodové rozhodčí zejména svou převahou na zemi. Z extrémně napínavé bitvy tak Ilbay vyšel jako zasloužený vítěz a kromě skvělé fyzické připravenosti prokázal i velké srdce.
Čeští zástupci padli
České barvy na kartě reprezentovali dva známí bojovníci, ani jednomu se však zvítězit nepodařilo. Marka Bartla ukončil na TKO ve třetím kole domácí Tyrone Pfeifer a po loňské skvělé sérii výher si letos připsal už druhou prohru před limitem.
Za Česko nastoupil také Matouš Kohout, který svedl v hlavním předzápase tříkolovou bitvu s domácí hvězdou Christianem Eckerlinem. Ten českého vyzývatele jasně přebodoval a po dvou prohrách se vrátil zpět do vítězného sedla.
Nejmladší mužský šampion
Naprostá demolice. Tak by se dal shrnout titulový zápas, který za nabitou akcí udělal perfektní tečku. Brazilec Igor Severino do zápasu nastoupil nesmírně tvrdě a už po pár okamžicích se Němec s tádžickými kořeny Khurshed Kakhorov pod přívalem úderů dostal do problémů.
Kakhorov se snažil tlaku Severina odolávat, ale zvrátit průběh už nedokázal. Brazilec své tažení úspěšně završil ve druhém kole, kdy svého soupeře nekompromisně ubil na zemi a stal se novým šampionem bantamové váhy. Ve svých 22 letech se zároveň stal vůbec nejmladším mužským šampionem v historii organizace.
Kompletní výsledky turnaje Oktagon 85
Michael Obodozie porazil Sebastiana Horvatha na KO v 1. kole
Matheus Severino porazil Shawna Marcose da Silvu na body
Veronika Smolková porazila Stephanie Egger na TKO v 1. kole
Denis Frimpong porazil Tomáše Cigánika na body
Abdullah Sultani porazil Mohammeda Walida na body
Tyrone Pfeifer porazil Marka Bartla na TKO ve 3. kole
Olutobi Kalejaiye porazil Nicolaje Wagnera na KO ve 3. kole
Deniz Ilbay porazil Adriana Hamerskiho na body
Raul Lemberanskij porazil Aliho Gündüze na body
Christian Eckerlin porazil Matouše Kohouta na body
Igor Severino porazil Khursheda Kakhorova na TKO ve 2. kole