Ostravar Aréna se v sobotu večer otřásla v základech. Oktagon se do „nejtvrdšího města republiky“ vrátil s nabitou kartou, která přinesla řadu strhujících momentů.
Sobotní turnaj Oktagon 84 se nesl ve znamení smůly většiny českých bojovníků – na prvního českého vítěze si totiž fanoušci a fanynky ve vyprodané aréně museli počkat až do sedmého zápasu. I tak bylo ale o atraktivní řežby postaráno. Stali jsme se svědky ukončení za pouhých 55 sekund, tříkolové řežby a po tvrdé bombě z otočky poznali jméno nového šampiona. Podívej se, co všechno akce nabídla.
Trpká noc pro české bojovníky
Galavečer odstartoval střetem dvou debutantů v Oktagonu – síly v něm poměřili Oskar Staszczak z Polska a český zástupce Adam Havran.
Havran začal aktivně a Poláka dostal rychle na zem, z výhodné pozice ale příliš nevytěžil. Staszczak boj rychle otočil a nakonec taky potvrdil pozici favorita. Oba si v 15 minutách sáhli na dno sil, ve třech kolech však větší dominanci prokázal polský zápasník, který si tak vysloužil jasnou výhru na body.
Extrémně vyrovnaný zápas přinesla bitva domácího Lukáše Zavičáka, který vyzval rakouského zástupce Daniela Schordjeho. Druhý z jmenovaných nabídku na zápas přijal teprve pět dní před jeho konáním, i přesto však svou premiéru v Oktagonu zvládl úspěšně. Bodové rozhodčí přesvědčil zejména díky většímu tlaku, tvrdosti a přesnosti v postoji až v posledním kole, které v těsné bitvě rozhodovalo o vítězi. I tak se pro něj jedná o důležitý skalp, který pro něj představuje už desátou výhru v kariéře.
Ukončení za necelou minutu
První ukončení večera oslavil Endrit Brajshori. Ten svému soupeři Petru Bartoňkovi zasadil hned v úvodních sekundách tvrdou ránu, po které Čech zapadl do pletiva. Brajshori v neúprosném tlaku pokračoval, dostal se českému borci do zad a nasadil nekompromisní škrcení, kterým jej donutil boj odklepat. Na časomíře uběhlo pouhých 55 sekund!
Mladý talent Vašek Klimša šel do boje s velkou podporou domácích fanoušků, kteří věřili, že „Lenochod“ dokáže navázat na svoji poslední expresní výhru z Brna. To se ale nestalo. Polský bojovník Brajan Przysiwek byl i přes výškovou převahu Klimši úspěšnější v postoji a svou jednohlasnou výhru na body posvětil i díky několika takedownům. Český bojovník tak poprvé poznal chuť porážky, zatímco Przysiwek oslavil první výhru v organizaci.
Prelims kartu završila bitva domácího oblíbence Jana Širokého, který asi přes masivní povzbuzování tribun nestačil na Františka Fodora. Slovenský bojovník se vrátil na vítěznou vlnu a po třech kolech dominance hlavně v postoji zápas ovládl. Široký se ve třetím kole postaral o výstavní takedown, na výhru už však nedosáhl. Fodor odešel z klece se zaslouženým vítězstvím a prolomil sérii porážek.
A smůla českých bojovníků pokračovala i nadále. Zkušený svěřenec Andrého Reinferse Matěj Kuzník podlehl mladému talentu Hafenimu Nafukovi, který domácího borce šest sekund před koncem druhého kola uškrtil. Pro „Namibijskou noční můru“ jde už o pátou výhru na půdě organizace a už teď vyhlíží své další možné oběti.
Ostrá přestřelka nadchla fanoušky
Prvním českým vítězem večera se stal Jakub Batfalský. Ten se s Eugenem Black-Dellem podepsal pod strhující tříkolovou přestřelku, která patřila k nejpoutavějším zápasům večera. Po třech kolech však nemohlo být pochyb o vítězství Batfalského, který skvěle využíval výškové převahy a hlavně svým jabem dělal soupeři nemalé problémy. Sám sice taky inkasoval, ale výhru držel pevně ve svých rukou. Od publika po třech kolech sklidil obrovský potlesk.
Na úspěch prvního českého vítěze už ale nedokázal navázat Tomáš Mudroch. Ten si v Oktagonu udělal jméno díky několika expresním ukončením, tentokrát však sám tvrdě narazil. Němec Fedor Duric ukázal, že je v postoji nebezpečný stejně jako na zemi a českému soupeři prakticky nedal šanci. Duric trápil domácího bojovníka na zemi v prvním i druhém kole, ve kterém rozjel ground-and-pound a Mudroch nakonec tvrdým úderům svého soupeře podlehl.
Česká hvězda prolomila sérii proher
Hlavní předzápas patřil Davidu Kozmovi. Ten se po třech tvrdých prohrách vrátil do vítězného sedla poté, co Jozefa Wittnera porazil na body. Hned v prvním kole trefil Slovák tvrdý úder, ten však rodák z Karviné ustál, nenechal se zlákal do zbytečných přestřelek a zápas takticky ovládl díky převaze na zemi. Po zápase poděkoval fanouškům, kteří jej hnali dopředu, a začal tak psát novou kapitolu své kariéry.
Tvrdé KO v titulové bitvě
Zlatým hřebem večera byl titulový zápas veterána Oktagonu Ronalda Paradeisera s brazilským ranařem Kaikem Britem. Ten už si v organizaci připsal skalpy takových jmen jako David Kozma, Andrej Kalšnik nebo Robert Bryczek. A v sobotu k nim přidal další.
Rozhodujícím úderem celého zápasu se stal Britův spinning backfist, který se mu povedlo zasadit ve druhém kole přímo na bradu slovenského soupeře a toho tím doslova poslal do kolen. Ochromenému Paradeiserovi Brito ještě stihl zasadit dva rychlé údery, v tu chvíli už však přiskočil rozhodčí a boj ve prospěch Brazilce ukončil.
Bombardér Kaik Brito se tak stal novým šampionem veltrové váhy, získal pás, který už v minulosti vlastnil, a je jasné, že sesadit jej z trůnu nebude pro žádného budoucího vyzývatele vůbec snadné.