Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 15. února 2026 v 7:00
Čas čtení 3:09

Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz

Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ostravar Aréna se v sobotu večer otřásla v základech. Oktagon se do „nejtvrdšího města republiky“ vrátil s nabitou kartou, která přinesla řadu strhujících momentů.

Sobotní turnaj Oktagon 84 se nesl ve znamení smůly většiny českých bojovníků – na prvního českého vítěze si totiž fanoušci a fanynky ve vyprodané aréně museli počkat až do sedmého zápasu. I tak bylo ale o atraktivní řežby postaráno. Stali jsme se svědky ukončení za pouhých 55 sekund, tříkolové řežby a po tvrdé bombě z otočky poznali jméno nového šampiona. Podívej se, co všechno akce nabídla.

oktagon84 oktagon84 oktagon84 oktagon84
Zobrazit galerii
(13)

Trpká noc pro české bojovníky

Galavečer odstartoval střetem dvou debutantů v Oktagonu – síly v něm poměřili Oskar Staszczak z Polska a český zástupce Adam Havran. 

Havran začal aktivně a Poláka dostal rychle na zem, z výhodné pozice ale příliš nevytěžil. Staszczak boj rychle otočil a nakonec taky potvrdil pozici favorita. Oba si v 15 minutách sáhli na dno sil, ve třech kolech však větší dominanci prokázal polský zápasník, který si tak vysloužil jasnou výhru na body. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Extrémně vyrovnaný zápas přinesla bitva domácího Lukáše Zavičáka, který vyzval rakouského zástupce Daniela Schordjeho. Druhý z jmenovaných nabídku na zápas přijal teprve pět dní před jeho konáním, i přesto však svou premiéru v Oktagonu zvládl úspěšně. Bodové rozhodčí přesvědčil zejména díky většímu tlaku, tvrdosti a přesnosti v postoji až v posledním kole, které v těsné bitvě rozhodovalo o vítězi. I tak se pro něj jedná o důležitý skalp, který pro něj představuje už desátou výhru v kariéře. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Ukončení za necelou minutu

První ukončení večera oslavil Endrit Brajshori. Ten svému soupeři Petru Bartoňkovi zasadil hned v úvodních sekundách tvrdou ránu, po které Čech zapadl do pletiva. Brajshori v neúprosném tlaku pokračoval, dostal se českému borci do zad a nasadil nekompromisní škrcení, kterým jej donutil boj odklepat. Na časomíře uběhlo pouhých 55 sekund!

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Mladý talent Vašek Klimša šel do boje s velkou podporou domácích fanoušků, kteří věřili, že „Lenochod“ dokáže navázat na svoji poslední expresní výhru z Brna. To se ale nestalo. Polský bojovník Brajan Przysiwek byl i přes výškovou převahu Klimši úspěšnější v postoji a svou jednohlasnou výhru na body posvětil i díky několika takedownům. Český bojovník tak poprvé poznal chuť porážky, zatímco Przysiwek oslavil první výhru v organizaci. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Prelims kartu završila bitva domácího oblíbence Jana Širokého, který asi přes masivní povzbuzování tribun nestačil na Františka Fodora. Slovenský bojovník se vrátil na vítěznou vlnu a po třech kolech dominance hlavně v postoji zápas ovládl. Široký se ve třetím kole postaral o výstavní takedown, na výhru už však nedosáhl. Fodor odešel z klece se zaslouženým vítězstvím a prolomil sérii porážek.

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

A smůla českých bojovníků pokračovala i nadále. Zkušený svěřenec Andrého Reinferse Matěj Kuzník podlehl mladému talentu Hafenimu Nafukovi, který domácího borce šest sekund před koncem druhého kola uškrtil. Pro „Namibijskou noční můru“ jde už o pátou výhru na půdě organizace a už teď vyhlíží své další možné oběti. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Ostrá přestřelka nadchla fanoušky

Prvním českým vítězem večera se stal Jakub Batfalský. Ten se s Eugenem Black-Dellem podepsal pod strhující tříkolovou přestřelku, která patřila k nejpoutavějším zápasům večera. Po třech kolech však nemohlo být pochyb o vítězství Batfalského, který skvěle využíval výškové převahy a hlavně svým jabem dělal soupeři nemalé problémy. Sám sice taky inkasoval, ale výhru držel pevně ve svých rukou. Od publika po třech kolech sklidil obrovský potlesk. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Na úspěch prvního českého vítěze už ale nedokázal navázat Tomáš Mudroch. Ten si v Oktagonu udělal jméno díky několika expresním ukončením, tentokrát však sám tvrdě narazil. Němec Fedor Duric ukázal, že je v postoji nebezpečný stejně jako na zemi a českému soupeři prakticky nedal šanci. Duric trápil domácího bojovníka na zemi v prvním i druhém kole, ve kterém rozjel ground-and-pound a Mudroch nakonec tvrdým úderům svého soupeře podlehl. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Česká hvězda prolomila sérii proher

Hlavní předzápas patřil Davidu Kozmovi. Ten se po třech tvrdých prohrách vrátil do vítězného sedla poté, co Jozefa Wittnera porazil na body. Hned v prvním kole trefil Slovák tvrdý úder, ten však rodák z Karviné ustál, nenechal se zlákal do zbytečných přestřelek a zápas takticky ovládl díky převaze na zemi. Po zápase poděkoval fanouškům, kteří jej hnali dopředu, a začal tak psát novou kapitolu své kariéry. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Tvrdé KO v titulové bitvě

Zlatým hřebem večera byl titulový zápas veterána Oktagonu Ronalda Paradeisera s brazilským ranařem Kaikem Britem. Ten už si v organizaci připsal skalpy takových jmen jako David Kozma, Andrej Kalšnik nebo Robert Bryczek. A v sobotu k nim přidal další.

Doporučeno
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět 11. února 2026 v 7:00

Rozhodujícím úderem celého zápasu se stal Britův spinning backfist, který se mu povedlo zasadit ve druhém kole přímo na bradu slovenského soupeře a toho tím doslova poslal do kolen. Ochromenému Paradeiserovi Brito ještě stihl zasadit dva rychlé údery, v tu chvíli už však přiskočil rozhodčí a boj ve prospěch Brazilce ukončil. 

Bombardér Kaik Brito se tak stal novým šampionem veltrové váhy, získal pás, který už v minulosti vlastnil, a je jasné, že sesadit jej z trůnu nebude pro žádného budoucího vyzývatele vůbec snadné.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

Doporučeno
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu? Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu? 2. února 2026 v 7:59
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Doporučeno
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí 12. února 2026 v 17:26
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SPORT OKTAGON MMA
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před 4 dny
Storky
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Lifestyle news
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
včera v 14:38
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
včera v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 2 dny
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
před 2 dny 1
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
před 2 dny
Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
před 2 dny
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
před 2 dny
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Zimní olympijské hry 2026 Rusko Sport
Více
USA se údajně připravují na operaci v Íránu. Na Blízký východ vyslaly největší letadlovou loď světa
včera v 14:14
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
včera v 13:03
„Není jasné, zda Rusko myslí ukončení války na Ukrajině vážně,“ říká Rubio. V projevu ostře kritizoval OSN
včera v 11:34

Více z tématu Sport

Všechno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
před 3 dny
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 3 dny
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
včera v 10:04
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
před 4 dny
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
před 3 dny
2
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
13. 1. 2026 9:00
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
9. 2. 2026 21:01
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
10. 2. 2026 14:24

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
před 22 minutami
Ostravar Aréna se v sobotu večer otřásla v základech. Oktagon se do „nejtvrdšího města republiky“ vrátil s nabitou kartou, která přinesla řadu strhujících momentů.
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
PR zpráva
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
včera v 12:30
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník
včera v 07:00
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
PR zpráva
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
před 2 dny
1
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník
včera v 07:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
9. 2. 2026 16:58
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse