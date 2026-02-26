V pražské Galerii Mánes můžeš od 21. února do 8. března zdarma navštívit originální autorskou audiovizuální instalaci výtvarného umělce Štěpána Soukupa.
V rámci výstavy s názvem Landform uvidíš také výřezy z 20 nelegálních billboardů, které dříve „zdobily“ Prahu. Ve skutečnosti jsou takových v hlavním městě stovky, na což chce umělec svou tvorbou upozornit.
Do galerie v noci?
„V souboru videoprojekcí se idyla dostává do ostrého konfliktu s realitou a návštěvníci jsou stavěni před otázky, kdo a čím dnes krajinu utváří, a jaká je naše vlastní pozice v ní,“ zní oficiální popis výstavy. Vstoupíš do „prostoru, který nám postupně odhaluje, že každý líc má i svůj rub, který není (a často ani nemá být) vidět,“ láká k návštěvě.
Pro plnohodnotný zážitek z výstavy ji můžeš navštívit až po setmění, proto Galerie Mánes po dobu jejího konání upravila svou otevírací dobu na čas od poledne do půlnoci.
Kluci z Prahy natočili pozvánku na výstavu, podívej se na ni níže: