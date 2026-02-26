Hlavní témata
dnes 26. února 2026 v 11:40
Čas čtení 0:35
Lucie Novotná

Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění

Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Zdroj: Galerie Mánes / propagační materiál
V pražské Galerii Mánes můžeš od 21. února do 8. března zdarma navštívit originální autorskou audiovizuální instalaci výtvarného umělce Štěpána Soukupa.

V rámci výstavy s názvem Landform uvidíš také výřezy z 20 nelegálních billboardů, které dříve „zdobily“ Prahu. Ve skutečnosti jsou takových v hlavním městě stovky, na což chce umělec svou tvorbou upozornit.

Do galerie v noci?

„V souboru videoprojekcí se idyla dostává do ostrého konfliktu s realitou a návštěvníci jsou stavěni před otázky, kdo a čím dnes krajinu utváří, a jaká je naše vlastní pozice v ní,“ zní oficiální popis výstavy. Vstoupíš do „prostoru, který nám postupně odhaluje, že každý líc má i svůj rub, který není (a často ani nemá být) vidět,“ láká k návštěvě.

Pro plnohodnotný zážitek z výstavy ji můžeš navštívit až po setmění, proto Galerie Mánes po dobu jejího konání upravila svou otevírací dobu na čas od poledne do půlnoci.

Kluci z Prahy natočili pozvánku na výstavu, podívej se na ni níže:

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Kluci z Prahy (@klucizprahy)

DESIGN & ART
