dnes 12. února 2026 v 17:00
Čas čtení 2:50

Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?

Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
Zdroj: Oktagon MMA / Jamie McCarthy/Getty Images
Ella Petrová
Ella Petrová
Jak to dopadne se vztahem mezi Lelou a Karlosem? Co šokujícího řekl Zayn o své bývalce Gigi Hadid? Jak reagoval Lewis Hamilton, když dostal dotaz na Kim Kardashian? A s kým nově chodí Štěpán Kozub?

Jsme zpět s oblíbenou rubrikou Celebrity Gossip. Už popatnácté ti jdeme představit, co všechno se za poslední dobu událo v životech těch největších hvězd. Co si pro nás svět šoubyznysu přichystal tentokrát?

Vztahy se nijak nezlepšily

Karlos s Lelou zažívají mimořádně bouřlivé období. Už před Vánoci oba v médiích uvedli, že to mezi nimi není nejlepší, a dokonce se skloňovalo i slovo rozvod. Pak přišel šok v podobě zadržení zápasníka kvůli závažné organizované drogové trestné činnosti. Proto svátky nestrávil v rodinném kruhu, ale ve vazbě.

Během toho měl velké zdravotní potíže se zuby, kdy mu lékaři diagnostikovali akutní zánět v čelisti, kvůli kterému měl jít na operaci. Nakonec byl propuštěn z vyšetřovací vazby na kauci. A jak to teď s ním vypadá?

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Karlos "Terminator" Vemola (@karlos_terminator_vemola)

Jeho manželka promluvila o tom, že bylo pro ni vše velmi náročné a nic moc se vlastně nezměnilo. „Co na to říct. On je v nemocnici, moc doma nebývá. A já s těmi třemi dětmi zase nemohu moc chodit do nemocnice,“ uvedla. Dále zdůraznila, že teď je hlavně důležité jeho zdraví, ale to, jak to dopadne s jejich vztahem, si nechala pro sebe.

Chodí spolu vůbec Hamilton a Kardashian?

Internetem před nedávnem proletěly zprávy o tom, že Kim Kardashian strávila nějaký čas v Paříži se závodníkem F1 Lewisem Hamiltonem. Krátce nato všechny překvapilo, že se hned spolu objevili na Super Bowlu, čímž se zdálo, že tak nějak potvrdili spekulace o tom, jestli spolu opravdu tvoří pár.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER Česko (@refreshercz)

Když však automobilový jezdec dostal otázku, jestli si užíval svou společnost víc než samotný zápas na Super Bowlu, odvětil, že jde o jeho soukromý život a že o tom nehodlá mluvit.

Mimo jiné je zajímavé, že ještě před tím, než se rozvířily zvěsti o tom, že se možná dvojice dala dohromady, Kim prozradila v podcastu své sestry Khloé, že celý rok neměla žádný vážný vztah. To se ale pravděpodobně právě teď změnilo. Lewis a Kim se hlavně znají už z minulosti. Uvidíme, jestli budou zanedlouho official.

Domů
Sdílet
Diskuse