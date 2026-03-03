Hlavní témata
dnes 3. března 2026 v 17:06
Čas čtení 0:41
Michal Drahný

Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal

Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
Zdroj: Sony Pictures Releasing / propagační materiál
„V dnešní době, když má někdo zdravotní problém, označuje se to jako „příležitost“, tak se toho držme – já mám jednu z nich,“ vzkázal Bruce Campbell, představitel hlavní role horrorové série The Evil Dead a taky oblíbenec Sama Raimiho.

O své diagnóze informoval na svém profilu na sociální síti X. Podle jeho slov je to typ rakoviny, který je léčitelný, ale nejde úplně vyléčit. „Můj plán je vyléčit to přes léto co nejlépe a na podzim vyrazit promovat svůj nový film Ernie & Emma,“ vyřídil svým fanouškům.

„Letos musím zrušit několik letních akcí. Velmi toho lituji. Léčebné potřeby a pracovní povinnosti nejdou vždy ruku v ruce,“ uvedl dále. „To je asi tak všechno. Nechci vzbudit soucit ani žádat o radu, jen chci předběhnout případné nepravdivé informace (které se určitě objeví). Nebojte se, jsem tvrdý starý z*urvysyn a mám skvělou podporu, takže počítám, že tu ještě nějakou dobu budu.“

Mimo hlavní role v sérii The Evil Dead ho rád jeho kamarád režisér Sam Raimi obsazuje do cameo rolí ve svých filmech. Objevil se tak ve všech filmech trilogie Spider-Man s Tobeym Maguirem jako moderátor, který Petera Parkera uvedl v nelegálním zápase jako „The Human Spider“, uvaděč, který Petera nepustí na představení MJ a maître d’ v restauraci, kde chce MJ požádat o ruku.

Bruce Campbell v roce 2015
Bruce Campbell v roce 2015 Zdroj: Wikimedia Commons
