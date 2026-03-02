Hlavní témata
dnes 2. března 2026 v 11:01
Čas čtení 0:36
Anja Samardžija

VIDEO: „Kde je učitel Majer?" Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin

VIDEO: „Kde je učitel Majer?“ Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin
Zdroj: Falcon/ propagační materiál
Trailer k pátému dílu filmové série Bastardi je tady.

Bastardi: Gde Majer? už má první trailer. Nový díl série se vrací k postavě Tomáše Majera, po němž pátrají jeho bývalí žáci.

„Před třemi lety všichni z kin po celé České republice odcházeli a nadávali na otevřený konec. Všichni se ptali, jak to dopadlo. Přežil? Zemřel? Kde je učitel Majer? Kdo by ho mohl pomoci najít?“ zní v úvodu traileru.

Snímek navazuje na čtvrtý díl Bastardi: Reparát, ve kterém byl učitel Majer (v podání Tomáše Magnuska) propuštěn z vězení na amnestii, a poté si ho k sobě domů vzal jeho spolužák ze základní školy Ivan, jenž žije v romském ghettu. Ivan se však rozhodl pomoci Majerovi, protože chtěl znovu otevřít školu, ve které Majer učil, a potřeboval jeho pomoc.

Celou dobu ho ale sledoval Dostál (Jiří Krampol), nejstarší z mafiánské rodiny, který se dozvěděl, že Majer byl propuštěn, a rozhodne se pomstít svého syna a vnuka.

Film bude mít premiéru 28. května.

